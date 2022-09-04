طالبة مواطنة تبتكر قبعة للتخلص من الخوف والقلق

ابتكرت طالبة من مدرسة جميلة بوحيرد (حلقة ثالثة بنات)، قبعة للتخلص من الخوف والقلق والشكوك، وأطلقت على مشروع القبعة اسم «قبعة لإتقان وضبط الدماغ». وقالت مشرفة المشروع، المعلمة مريم حسن علي عيسى الذباحي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن فكرة المشروع تقوم على علاج الأمراض النفسية والعقلية».

وأشارت إلى أن «المشروع الذي أنجزته الطالبة شوق حسن سليمان الشرفاء، يحقق فوائد عدة، منها الشعور بأهمية الموجات والاهتزازات الصوتية لفتح منافذ الطاقة في الجسم وتحسينه، إضافة إلى الوقاية من الأمراض النفسية في وقت مبكر، وتحقيق تعايش المصابين واندماجهم مع المجتمع، وتحرير المشاعر السلبية من جسد المصاب، وكذلك السيطرة على المشاعر والأحاسيس التي تحد من طاقة الجسد وتسبب المرض، وكذلك الشعور بأهمية التغذية السليمة في تنشيط وتحسين الذاكرة وتغذية المخ من خلال تعليمات تطبيق ذكي موصول بالقبعة».

وشرحت الذباحي آلية عمل المشروع، بأن القبعة تتكون من نصفين؛ الأول يكون عند «الفص الأيمن» من الدماغ، المسؤول غالباً عن العاطفة والخيال والأصوات والصور والإبداع، ويتضمن هذا الجانب من القبعة موجات صوتية ذات ترددات متعددة لمساعدة المصاب على التخلص من الخوف والقلق والشكوك، ويسهل التغلب على القلق بنصف ساعة، حال التكرار واتباع التعليمات الصحيحة، أما الثاني فيكون بجانب «الفص الأيسر» من الدماغ الذي يكون مسؤولاً عن التحليل والتسلسل والحسابات.

وأضافت أن القبعة تنشط وتحفز الدماغ باستخدام تقنية الموجات الكهربائية لوقت معين وبخطوات معينة، لافتةً إلى أن المشروع يتضمن تطبيق «ضبط عقلك»، والذي يتم توصيله بالسماعات الموجودة في القبعة لاستخدامه عند فترات الاستراحة، ويوفر التطبيق تمارين ونصائح وكلمات تحفيزية وفيديوهات توعوية وتعليمات حياتية.