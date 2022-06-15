فتح الكاميرات شرط لتأدية امتحانات طلبة «التعليم عن بُعد»

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

ألزمت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية الطلاب الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام «عن بُعد»، بفتح الكاميرا شرطاً أساسياً لتسجيل حضور الطالب، وإلا سيتم اعتباره غائباً عن الامتحان.وحدّدت المدارس سبعة إجراءات ينبغي على الطلبة تطبيقها أثناء تأدية الامتحانات عن بُعد، وهي عدم تصوير شاشة الامتحان، وعدم الالتفات لأحد وعدم التحدث مع آخرين، وعدم إغلاق مايك الهاتف أو اللاب توب وعدم الخروج من أمام الكاميرا أثناء الامتحان، والتواصل مباشرة مع الفريق المختص في حال مواجهة أي مشكلات تقنية، وإلزامية ارتداء الزي المدرسي للطلبة عن بُعد. وأوضحت إدارات مدرسية، أنه يسمح للطلبة الذين لديهم إعفاء من الحضور للفصول الدراسية بتأدية الامتحانات «عن بُعد» وفقاً للضوابط والشروط التي تم تحديدها وإرسالها إلى الطلبة وذويهم عبر مجموعات «واتس أب» والبريد الإلكتروني.

وأضافت أنه يجب على جميع طلبة «التعليم عن بُعد فتح الكاميرات قبل بداية الامتحانات حتى يتمكن المراقبون من التعرف إليهم، مع إلزامية فتح الكاميرات طوال فترة تقديم الامتحانات عن بُعد، وفي حال لم يتم فتح الكاميرا أو إغلاقها من دون أسباب سيتم اعتبار الطالب متغيباً عن الامتحان».

وأشارت إلى أنه يمنع على أي طالب تصوير شاشة الامتحان أو إرسالها إلى أي شخص سواء كان ذلك عبر الهاتف أو من خلال جهاز «لاب توب»، كما يمنع الالتفات إلى أي شخص أو التحدث مع آخرين في المنزل، إضافة إلى أنه يمنع غلق المايك سواء كان تأدية الامتحان عبر الهاتف أو من خلال أي جهاز ذكي أو إلكتروني. وأكملت أنه يمنع على طلبة التعليم عن بُعد الخروج من أمام الكاميرا خلال فترة الامتحان، أو وضع ما يمنع رؤية المراقب له خلال الامتحان، مؤكدة ضرورة ارتداء الطلبة الزي الدراسي طوال فترة الامتحانات عن بُعد.

وذكرت أن الإدارات المدرسية وفرت فريقاً مختصاً من المراقبين والفنيين للوقوف على أي مشكلات تقنية قد تواجه طلبة التعليم عن بعد خلال فترة الامتحانات، وسيتم التواصل فوراً مع أي طالب يواجه أي معوقات أو خلل تقني في النظام الإلكتروني الخاص بالامتحانات من أجل حلها بأسرع وقت مع إمكانية تمديد زمن الامتحان لأي طالب يعاني خللاً إلكترونياً أو تقنياً من أجل تعويضه عن الوقت الفائت ومنحه الفرصة الكافية واللازمة للإجابة عن الأسئلة.

وأوضحت أن زمن الامتحان يقدر بساعتين و30 دقيقة، وأن النظام الإلكتروني يسمح للطالب بمراجعة جميع الأسئلة خلال زمن الامتحان والتأكد من إجابته الصحيحة، ولكن في حال انتهى الطالب من الامتحان وضغط على زر انتهى أو إرسال فإنه لن يسمح له بالعودة للامتحان، لذلك يجب على جميع الطلبة عدم الضغط على زر إرسال قبل التأكد من كتابة اسمه وقراءة ومراجعة جميع الإجابات لضمان سير عملية الامتحانات بكل وضوح ودون أي معوقات.

وأضافت أن جميع الأسئلة ستكون من المنهج الدراسي وبعضها سيكون لقياس مهارات الطلبة في المواد العلمية، مشيرة إلى أن مشرفي المراحل الدراسية قاموا بإرسال أوراق عمل للطلبة تشمل مراجعة الحصص الدراسية، من أجل التدرب عليها ورفع مستواهم الدراسي والاستعداد جيداً للامتحانات.

• النظام الإلكتروني يسمح للطالب بمراجعة الأسئلة والتأكد من إجابته الصحيحة.

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