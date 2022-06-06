محمد بن راشد يعلن انطلاق مشروع "مدارس الأجيال"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلاق أولى المشاريع التحولية التعليمية "مدارس الأجيال" وهي نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها أخي رئيس الدولة لقطاع التعليم، تنطلق اليوم أولى المشاريع التحولية التعليمية "مدارس الأجيال" وهي نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة مشهود لها بالكفاءة بعض المدارس الحكومية. نستهدف 14 ألف طالب ضمن هذا النموذج".

وأضاف سموه: "مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة متميزة بالكفاءة. وتكلفة الطالب ستتكفل بها الحكومة بالكامل. خطوة ستتبعها خطوات لتطوير مدارسنا وتعليمنا".

بعد التغييرات الهيكلية الأخيرة التي اعتمدها أخي رئيس الدولة لقطاع التعليم، تنطلق اليوم أولى المشاريع التحولية التعليمية "مدارس الأجيال" وهي نموذج ضمن نماذج مختلفة سيتم إطلاقها، حيث تدير مؤسسات تعليمية خاصة مشهود لها بالكفاءة بعض المدارس الحكومية.نستهدف ١٤ ألف طالب ضمن هذا النموذج — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 6, 2022

مدارس الأجيال ستنطلق بمناهج وطنية تشرف عليها مؤسسة التعليم المدرسي كاللغة العربية والتربية الإسلامية، بالإضافة لمناهج دولية في العلوم والرياضيات تشرف عليها مؤسسات تعليمية خاصة متميزة بالكفاءة. وتكلفة الطالب ستتكفل بها الحكومة بالكامل.خطوة ستتبعها خطوات لتطوير مدارسنا وتعليمنا . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 6, 2022

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تعلن إطلاق "مدارس الأجيال" بدءاً من العام الدراسي القادم

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