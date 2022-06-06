مدارس خاصة تشدد على أهمية الدوام قبل انطلاق الامتحانات

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

وجهت إدارات مدارس خاصة في الشارقة، تعميماً لذوي الطلبة، بشأن موعد وتفاصيل امتحانات نهاية الفصل الثالث، للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، مشددة على ضرورة المحافظة على الدوام، وعدم التغيب خلال هذه الأيام، لاستكمال المناهج والمقررات المطلوبة للامتحانات النهائية.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأربعاء المقبل، وتنتهي في 16 يونيو للصفوف من الخامس حتى الثامن، فيما تنتهي يوم 17 يونيو للصفوف من التاسع حتى الحادي عشر، وتعقبها الإجازة الصيفية.

ويُستأنف الدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد يوم 29 أغسطس المقبل، على أن يبلّغ ذوو الطلبة بالنتائج فور صدورها.

وذكرت إدارات مدارس أن امتحانات نهاية الفصل الثالث للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، ستنفذ على منصة swift assess حضورياً خلال الفترة الصباحية، موجهة بالالتزام بعدد من المتطلبات التقنية لتنفيذ الامتحانات، منها إحضار الطالب الجهاز اللوحي الخاص به (تابلت/ آيباد) إلى مقر الاختبار، ويمنع أن يحتوي على شريحة simcard.

كما وجهت بأن يكون الجهاز مشحوناً في المنزل بنسبة 100% وإحضار الشاحن. وذكرت إدارات المدارس أنه لا يمكن دخول الامتحان إلا من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة.

وأكدت أن كل طالب لديه كلمة مرور خاصة، سيحصل عليها من المدرسة.

إلى ذلك، وجّهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رسائل إلى الطلبة بمناسبة قرب موعد الامتحانات، حثتهم فيها على تنظيم وقت الدراسة، وأخذ قسط من الراحة للمحافظة على طاقتهم.

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