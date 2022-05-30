طالبتان تستخدمان «الشمندر» في حماية البشرة من أشعة الشمس

المصدر: إعداد: أمين الجمال

استخلصت طالبتان في مدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي للبنات، تركيبة «كريم» من مكونات طبيعية تحمي البشرة من أشعة الشمس، وذلك من خلال دراسة على فعالية نبات الشمندر في الحفاظ على بشرة الإنسان.

وقالت الطالبة لبانة محمود دودي، لـ«الإمارات اليوم»، إنها اشتركت مع زميلتها مهرة محمد عزيز، في مشروع «تأثير الشمندر في وقاية البشرة من أشعة الشمس»، موضحة أنهما استخلصتا التركيبة من عصير «الشمندر» ومادة «الغلسرين» وبعض الفيتامينات.

وذكرت أن «الشمندر» الذي يحتوي على تركيبة مضادات الأكسدة، يتوافر بكثرة في البيئة الصحراوية، مثل بيئة دولة الإمارات، كما أن سكان هذه البيئات يتعرضون لأشعة الشمس أكثر من غيرهم من سكان البيئات الأخرى، ومن ثم فإن استخلاص التركيبة من نبات الشمندر تساعد لمنع تأثير الأشعة فوق البنفسجية في البشرة. ولفتت دودي إلى أنها استلهمت فكرة مشروع ابتكار تركيبة من مكونات طبيعية لوقاية البشرة من أشعة الشمس، من خلال تجاربها الشخصية، حيث إنها دائماً ما تتأثر بشرتها بشكل كبير من التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، ومن ثم فكرت مع زميلتها مهرة وتحت إشراف معلمتهما في المدرسة سهام محمد إبراهيم، في إيجاد «كريم» يحمي بشرة الإنسان من أشعة الشمس الضارة، وأن يكون من المواد الطبيعية، حتى لا تكون له آثار جانبية على الشخص الذي يستخدمه.

وأشارت إلى أن فريق المشروع أجرى تجارب عديدة على التركيبة، وكانت النتائج مبشرة وجيدة، مضيفةً: «إن المشروع نال إشادة لجنة تحكيم المشروعات المشاركة في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، وكان كريم البشرة أحد هذه المشروعات».

• عصير نبات الشمندر يحتوي على تركيبة مضادات الأكسدة.

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