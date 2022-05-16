«التربية» تزيد عدد مراكز «إمسات» إلى 214

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها تجهز 150 مركزا جديدا لرفع عدد مراكز أداء اختبار الإمارات القياسي «إمسات» على مستوى الدولة إلى 214 مركزاً، بهدف استيعاب الطلبة المتقدمين لأداء الاختبار، وتسهيلاً لعملية تسجيلهم.

وأوضحت الوزارة أن المراكز الجديدة موزعة في جميع أنحاء الدولة، والتي ستدخل الخدمة بنهاية شهر مايو الجاري، مؤكدةً حرصها على توفير الدعم اللازم للطلبة لأداء اختبار الإمارات الوطني، والذي يعد شرطاً أساسياً لالتحاق الطلبة بمؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وقررت الوزارة تأجيل موعد اختبار الإمارات القياسي EmSAT، الذي كان مقرراً، أمس، مضيفة في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم ترحيل الموعد المؤجل إلى أقرب الجلسات المتوفرة لاحقاً.

وأوضحت الوزارة أنه نظراً لفترة الحداد الرسمي في الدولة، وتعطيل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لمدة ثلاثة أيام، تم تأجيل موعد جلسة أداء اختبار الإمارات القياسي التي كان من المقرر عقدها في 15 من مايو الجاري، إلى أقرب الجلسات المتوفرة وسيتم إعلام الطلبة بالتاريخ الجديد من خلال إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المسجلة والبريد الإلكتروني المسجل.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني بأن جدول مواعيد الاختبار يتضمن أربعة مواعيد متبقية أمام طلبة الصف الثاني عشر لأدائه، حُدّد لها يوما 22 و29 من مايو الجاري، ويوما 12 و26 من يونيو المقبل.

وبين جدول مراكز أداء اختبار الإمارات الوطني «الإمسات»، المعمول به حالياً والتي تتضمن مراكز مشتركة بين الطلاب والطالبات، أنه يوجد 15 مركزاً في أبوظبي، موزعة على تسعة للطالبات وستة للطلاب، وفي العين خمسة مراكز للطالبات وخمسة مراكز للطلبة، وفي الظفرة سبعة للطالبات وأربعة للطلاب، وفي دبي ستة للطالبات وخمسة للطلاب.

كما حددت الوزارة في الشارقة مركزين للطالبات وثلاثة مراكز للطلاب، وفي أم القيوين مركز للطلاب والطالبات، وفي عجمان أربعة للطالبات وثلاثة للطلاب، وفي الفجيرة مركزان للطالبات والطلاب، وفي رأس الخيمة ثلاثة مراكز للطالبات ومركزان للطلاب.

وحددت سياسة التسجيل في الاختبار التي وضعتها الوزارة، ثلاثة تعليمات، هي أولاً: يتوجب على طالب الصف الثاني عشر التواصل مع منسق المدرسة لتسجيل هويته الإماراتية أو يمكنه التسجيل ذاتياً عبر الضغط على زر التسجيل الموجود على الموقع الرسمي، وثانياً: لا يحل التسجيل في اختبار الإمارات القياسي محل التسجيل في نظام النابو لذا يتوجب على طالب الصف الثاني عشر التأكد من التسجيل في نظام النابو، وثالثاً: طلبة الدفعات السابقة والفئات الأخرى يتعين عليهم التسجيل ذاتياً عبر موقع اختبار الإمارات القياسي (إنجاز) ودفع الرسوم اللازمة.

التسجيل لاختبار «الإمسات»

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يستطيع تغيير موعد اختبار «الإمسات» عند الضرورة، مع مراعاة أن التسجيل للاختبار سيغلق قبل الموعد المقرر للاختبار بأسبوعين، عندها لن يتمكن الطالب من تغيير الموعد أو إلغاء التقدم للاختبار، بل يتوجب عليه التقدم للاختبار وفي حالة عدم حضور الطالب يسجل غائباً.

كما يمكن للطالب التقدم للاختبارات في أيام مختلفة حيث توجد فرصة لاختيار التوقيت والمكان المناسب حسب الفترات الزمنية المتاحة والمقاعد الشاغرة، على أن يتحمل الطالب مسؤولية اختيار المكان والتوقيت حيث أنه توجد مراكز عدة في إمارات الدولة وعلى الطالب وولي الأمر مراجعة موقع اختبارات الإمارات القياسي لاكتساب المزيد من المعلومات عن أماكن الاختبار وتوقيته.

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