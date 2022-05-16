3 طالبات يبتكرن حذاء رياضياً صديقاً للبيئة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

نجحت ثلاث طالبات في تنفيذ ابتكار لحذاء يتكيف مع جميع الاحتياجات والأنشطة البدنية، ويهدف الابتكار إلى التوافق مع نوع وطبيعة الرياضة التي تمارس دون تعدد الأحذية والمحافظة على جودتها.

ونفذ المشروع الطالبات الغلا عمر المزروعي، وعائشة عبدالله محمد، وتيرا عنان تيسير، في مدرسة دبي الوطنية، تحت إشراف المعلمة، يسرا القليوبي، إيماناً منهن بأهمية توفير حذاء متعدد الاستخدام في شتى الرياضات.

وأكدت الطالبات أن المشروع فاز بجائزة أفضل مشروع جماعي في مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات في المرحلة المتقدمة في المهرجان الوطني للابتكار والعلوم التي نفذته وزارة التربية والتعليم أخيراً، موضحات أنه عبارة عن حذاء متعدد الاستخدام موصول بمضخات لضخ الهواء إلى المناطق التي تناسب حاجات كل رياضة.

وذكرن أن فكرتهن للمشروع بدأت من خلال مطالعتهن لوجود العديد من أنواع الأحذية الرياضية التي تستخدم لعدة استخدامات وفق نوع وطبيعة الرياضة، والحفاظ على هذه الأحذية والإبقاء على جودتها يتطلب إضافة مواد كيماوية تضر بالبيئة بعد الاستهلاك وعند الإتلاف وجاءتهن الفكرة بإيجاد أحذية مريحة متعددة الاستعمالات وصديقة للبيئة.

وأوضحن أنهن اكتسبن تجربة فريدة ومميزة من خلال إجراء البحوث وتحليل المعلومات والعمل بروح الفريق وتنظيم الوقت وإدارة الذات والاعتماد على النفس وحل المشكلات والتفكير الإبداعي وكتابة التقارير والكثير من المعلومات التي تدعمهن في رحلتهن العملية خلال فترة الدراسة الجامعية وحتى حين الانتقال إلى سوق العمل.

وأكدت الطالبات أن المدرسة قدمت لهن كافة سبل الرعاية العملية التي أسهمت في تعزيز الابتكار لديهن.

• المشروع فاز بجائزة أفضل مشروع جماعي في مجال الفيزياء.

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