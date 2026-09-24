شراكة بين جامعة زايد و"سباركس إندستريز" لتوسيع فرص الطلبة في البحوث التطبيقية

أعلنت جامعة زايد وشركة "سباركس إندستريز" عن تعاون استراتيجي يتيح للطلبة المشاركة في مشروعات بحثية تطبيقية، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتقنية لاستكشاف حلول علمية تلبي احتياجات عدد من القطاعات الحيوية.

ويجمع التعاون بين الإمكانات الأكاديمية والبحثية لجامعة زايد وخبرات "سباركس إندستريز" في البحث والتطوير والتصنيع في مجال المواد المتقدمة وتقنيات النانو، بما يتيح تنفيذ مشروعات مشتركة ودعم الطلبة بالإرشاد الأكاديمي والتقني والاستفادة من الموارد والخبرات المتخصصة لدى الجانبين.

وتركز المشروعات على دراسة إمكانات استخدام المواد النانوية المصنعة في التطبيقات الزراعية والدوائية والكيميائية والبيئية، بما يمنح الطلبة فرصة عملية للمشاركة في تصميم البحوث وتنفيذها وتحليل نتائجها وتقييم قابليتها للاستخدام العملي والتطوير التجاري.

وقال مدير جامعة زايد الدكتور كيفن هول، إن قيمة التعليم الجامعي تتجلى في قدرة الطلبة على توظيف معارفهم عبر تخصصات متعددة والتعامل مع مسائل علمية لا تزال حلولها قيد التطوير، مشيرا إلى أن التعاون يوفر تجارب تعليمية تتجاوز القاعات الدراسية، ويتيح للطلبة العمل إلى جانب خبراء متخصصين، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي العلوم والصناعة.

من جانبه، قال مؤسس شركة "سباركس إندستريز" رياض عربيد، إن خبرة الشركة التقنية في مجال تقنيات النانو تتكامل مع المكانة الأكاديمية لجامعة زايد، بما يوفر بيئة داعمة لتطوير نتائج بحثية نوعية، ويمنح الطلبة مساحة لاختبار أفكارهم وتطوير حلولهم والاستفادة من التوجيه الأكاديمي والخبرة التقنية المتخصصة.

وأكد أن إشراك الطلبة في مشروعات تعالج تحديات واقعية يسهم في تعزيز قدرتهم على توظيف المعرفة العلمية لإحداث أثر ملموس، ويتماشى مع توجهات دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار.