142 مدرسة حكومية تدرس اللغة الصينية في الدولة

المصدر: أمين الجمال - دبي

زاد عدد المدارس الحكومية التي تدرس اللغة الصينية على مستوى الدولة، إلى 142 مدرسة، موزعة على 73 في دبي والمناطق الشمالية، و69 في أبوظبي والعين والظفرة.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون اللغة الصينية 45 ألفاً و317 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، بالمدارس الحكومية على مستوى الدولة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، مشروع إدخال تدريس اللغة الصينية بالمدارس للحكومية، في سبتمبر 2019، واعتماد تطبيق البرنامج في المدارس الحكومية، كلغة ثالثة، إضافة إلى الإنجليزية والعربية، في فترة التطبيق التجريبي، ثم توسعت الوزارة في المشروع، إلى أن شمل المراحل الدراسية كافة، وبلغ عدد المدارس التي تطبق اللغة الصينية، 142 مدرسة على مستوى الدولة.

ويتلقى طلبة المدرسة الإماراتية 90 دقيقة في الأسبوع، مهارات للغة الصينية، من خلال أساليب الحوار والمحادثة، والتعرف إلى العادات وتقاليد الثقافة الصينية، بواقع حصتين في الأسبوع، وبلغ عدد معلمي اللغة الصينية 185 معلماً ومعلمة على مستوى الدولة.

وجاء اعتماد اللغة الصينية في المدارس الحكومية، ضمن معاهدة تعميق العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال التعليم.

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