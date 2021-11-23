«الإمارات للتعليم» توجّه بإجراء تقييم تحديد مستوى لطلبة الـ 12

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية بإجراء تقييم تحديد مستوى لطلبة الصف الثاني عشر، الذي أطلقت عليه اسم «Grade 12 Focus Assessment»، مؤكدةً أنه اختبار مهم للطلبة، من شأنه مساعدتهم على النجاح في التقييمات التابعة للمؤسسة، والتقييمات الوطنية الأخرى، وتزويد المتعلمين ببيانات قيمة على مستوى المدارس.

وخضع طلبة الصف الثاني عشر لاختبار التقييم، أمس، بعد الانتهاء من امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة الإنجليزية، من خلال نظام «SwiftAssess»، في الثانية عشرة والنصف ظهراً.

وأكدت المؤسسة أهمية عامل التشجيع الذي يقوم به مديرو المدارس والهيئات التدريسية فيها بتشجيع الطلاب على بذل قصارى جهدهم، وكذلك مراقبة التقييم بأمانة باتباع الإرشادات الصادرة لأمان الامتحان.

من جهة أخرى، أكد الطلبة: عماد طه، ومحمد سليمان، وغادة أحمد (المسار المتقدم)، سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مبدين ارتياحهم لمستوى الأسئلة، كونها في متناول الطالب، وقُسمت بصورة تراعي الفروق الفردية، وجاءت مباشرة.

وقال الطلبة: أحمد عثمان، وأشرف سلامة، وإسلام نور الدين (المسار العام)، إن الأسئلة كانت سهلة، ولم تكن من ضمنها أسئلة أو مصطلحات من خارج المنهاج الذي درسه الطالب، مشددين على أن المحتوى للاختبار راعى المستويات والفروق الفردية بين الطلبة بشكل مُرضٍ.

وشددت إدارات مدرسية على ضرورة توخي الحذر من مغبة الخروج باكراً قبل التروي في الإجابة والمراجعة المتأنية، مؤكدة أهمية بذل الجهد خلال فترة الامتحانات.

وأضافت أنها عند تفقّد اللجان لمست هدوءاً بين صفوف الممتحنين، مشيرة إلى أن الامتحان يقيس بشكل أساسي مهارات الطالب في المادة، وقدرته على الفهم الصحيح للمهارات المطلوبة كافة، مشيدة بمستوى الالتزام باللوائح والقوانين الذي أبداه الطلبة وذووهم خلال الامتحانات التي تم تقديمها حتى الآن.

من جهة أخرى، شدّدت المؤسسة على أهمية التزام طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع بالحضور وفق جدول الحصص اليومي خلال فترة الامتحانات، وخلال الفترة من الخامس إلى التاسع من ديسمبر المقبل، موضحة في تعديلات أجرتها على آليات امتحان الفصل الدراسي الأول أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الأول في المجموعتين «A» و«B» لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم ووفق التوجيهات المركزية الواردة في أدلة التقييم المتوافرة على منصة التعلم LMS.

• لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الأول في المجموعتين «A» و«B» لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news