تعرف إلى جداول امتحانات الإعادة لطلبة الصف 12

المصدر: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

أمين الجمال - دبي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يوم الأحد المقبل موعداً لبدء امتحانات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر (مسارات النخبة والمتقدم والعام والتطبيقي) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويؤدي الطلبة الامتحانات في خمسة أيام فقط، لذا سوف يعقد أكثر من امتحان خلال اليوم نفسه في بعض الأيام.

وذكرت جداول الامتحانات التي اعتمدتها المؤسسة، أخيراً، ستة موجهات عامة للطلبة الذين سيخوضون امتحانات الإعادة، وهي أن الامتحان يطبق لطلبة الصف الثاني عشر في مواد المجموعة (A)، والطلبة المستهدفون هم الراسبون في مادة أو أكثر من مواد المجموعة (A) في نهاية العام الدراسي 2021/2020، ويطبق إلكترونياً "عن بعد" لجميع الطلبة الذين لديهم إعادة في مادة أو أكثر، ويحصل الطالب على بطاقة الدخول للامتحان من خلال خاصية الإشعارات في بوابة التعليم الذكي "LMS".

ومن الموجهات العامة، سيتم ربط الأسئلة بزمن محدد، لذا يرجى مراعاة ذلك عند الإجابة على الأسئلة الواردة في الامتحان الإلكتروني، ويمكن استخدام الآلة الحاسبة خلال خلال فترة الامتحان.

ويستهل طلبة جميع المسارات امتحانات الإعادة بمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأحد، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاني اللغة العربية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة مساري النخبة والتطبيقي امتحان اللغة العربية فقط، ويوم الثلاثاء يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحاني العلوم التطبيقية والتربية الإسلامية، ويوم الأربعاء يخوض طلبة جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان اللغة الإنجليزية، والذي يختتم به طلبة المسار التطبيقي امتحانات الإعادة، فيما يختتم يوم الخميس طلبة المسار العام بمادة الكيمياء أو الأحياء، وطلبة المسار المتقدم بمادة الكيمياء، وطلبة النخبة بمادتي الكيمياء والأحياء.

من جهة أخرى، دعت المؤسسة طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، إلى زيارة موقعها ese.gov.ae، لتقديم طلب تصديق الشهادات الدراسية (النسخ الأصلية) للعام الدراسي 2021/2020.

وحددت المؤسسة في تعميمها، ثماني خطوات لتقديم الطلبة، هي زيارة الموقع، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم طلب تصديق الشهادة تعليم عام، واختيار النسخة الأصلية، وتعبئة وإرفاق المستندات، ودفع الرسوم إلكترونياً، ثم يتم إرسال إشعار للمتعامل، وسيتم توصيل النسخة الأصلية للشهادة عن طريق شركة "توصيل".

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