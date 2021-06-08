10 مدارس خاصة جديدة تفتح أبوابها في دبي العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن العام الدراسي المقبل 2021- 2022 سيشهد افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة في دبي، بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بعدد 14 ألفاً و671 مقعداً دراسياً، ما سيدعم منظومة التعليم المدرسي الخاص في الإمارة، ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر والعائلات وأولياء الأمور، وتضيف مناهج دراسية جديدة، من بينها المنهاج الأسترالي، الذي سيُقدم في دبي للمرة الأولى بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وتشمل المدارس الجديدة التي أكدت جاهزيتها لدخول الخدمة مع انطلاق العام الدراسي المقبل مدرسة رويال جرامر جيلفورد (آر جي إس جيلفورد)، التي سيكون افتتاح فرعها في دبي الأول لها في دولة الإمارات، وهي إحدى أعرق مدارس المناهج المستقلّة في المملكة المتحدة، ويعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 500 عام، ليصل بذلك إجمالي عدد فروع المدارس الدولية الخاصة في دبي إلى سبعة فروع.

وستتوزع المدارس الخاصة الجديدة في تسع مناطق في دبي، هي: الورقاء1، وسيتي ووك، ومردف، وتلال الغاف، والبرشاء، والكرامة، والخوانيج، وند الشبا، والراشدية. وستطرح خيارات متنوعة لأولياء الأمور ضمن أربعة مناهج تعليمية، هي: البريطاني، والأميركي، والبكالوريا الدولية، إضافة إلى افتتاح أول مدرسة خاصة تطبق المنهاج الأسترالي في دبي، ما يشكل إضافة نوعية إلى الخيارات التعليمية المتوافرة في الإمارة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش، أن منظومة المدارس الخاصة في دبي أظهرت جاذبيتها لمزودي خدمات التعليم والمستثمرين المعنيين بقطاع التعليم، للعام الثاني على التوالي، نظراً لما تتميز به الإمارة من بيئة مرنة وداعمة للأعمال، ومشجعة على إطلاق المشروعات التعليمية الرائدة، إقليمياً ودولياً، معرباً عن ترحيبه بانضمام المدارس الجديدة إلى مجتمع التعليم في دبي، بما يوسع دائرة الفرص التعليمية المتاحة لجميع الطلبة بجودة عالية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المستقبلية لدبي، ومن أهمها تعزيز مكانتها كأفضل مدن العالم للعمل والحياة.

وقال درويش: «رغم التحديات والظروف الاستثنائية العالمية الحالية، سجلت أعداد المدارس الخاصة الجديدة في دبي معدلات نمو متواصلة، للعام الثاني على التوالي، ما يعكس مرونة منظومة التعليم الخاص، والثقة التي يحظى بها القطاع لدى مزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة، ما يواكب في الوقت ذاته مكانة دبي كوجهة موثوقة دولياً وإقليمياً لتصميم وتطوير نماذج مبتكرة للتعليم، تلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور بخيارات تعليمية متنوعة». وأضاف درويش: «ستضيف المدارس الخاصة الجديدة 14 ألفاً و671 مقعداً دراسياً جديداً إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة في دبي، ما سيسهم في إتاحة المزيد من الفرص التعليمية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، تبعاً لخطة التشغيل المعتمدة لكل مدرسة، وفي مختلف مناطق دبي، بما في ذلك مناطق التطوير العمراني الجديدة، التي ستحتضن إحداها أول فرع لمدرسة رويال جرامر جيلفورد (آر جي إس جيلفورد) البريطانية العريقة في دولة الإمارات، مع انطلاقة العام الدراسي المقبل».

25 مدرسة جديدة

بلغ عدد المدارس الخاصة الجديدة التي انضمت إلى التعليم المدرسي الخاص في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، 25 مدرسة، كما سجَّلت المدارس الخاصة ارتفاعاً في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 2.6% في الفترة بين نوفمبر 2020 وفبراير من العام الجاري، بحسب إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

• المدارس الجديدة تلبي احتياجات الطلبة وأولياء الأمور بخيارات تعليمية متنوعة.

4 مناهج تعليمية متنوعة تقدمها المدارس الجديدة من بينها المنهاج الأسترالي للمرة الأولى في الإمارة.

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