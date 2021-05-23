انطلاق الاختبارات التجريبية لطلبة الصفوف من الـ 4-12

المصدر: أبوظبي ■ وام

تنطلق اليوم الاختبارات التجريبية لطلبة المدارس للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر وتستمر حتى 27 مايو الجاري. وذكرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» أن الاختبارات التجريبية تسهم في ضمان جاهزية الطلبة للامتحانات النهائية والتغلب على أية عوائق تقنية قد تطرأ. وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر خلال الفترة من 8 يونيو المقبل إلى 17 من الشهر ذاته.

كما سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل لمن لم يتمكن من تأدية الامتحانات لخلل تقني أو بسبب غياب مبرر. وبالنسبة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، فتقرر إعفاؤهم من الامتحانات الختامية، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم.

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