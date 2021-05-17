الهيئات الأكاديمية في المدارس تلتزم بالدوام استعداداً للامتحانات

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أكد مديرو مدارس التزام أعضاء الهيئات الأكاديمية (الإدارية والتدريسية والفنية) في مدارسهم بالدوام، أمس، بعد إلغاء الاستثناءات التي منحت لبعض العاملين في المدرسة سابقاً، لافتين إلى أن المعلمين ملتزمون بإنجاز الخطط الدراسية والانتهاء من المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث، حسب توجيهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري.

واستأنف جميع الطلبة من أولى رياض أطفال حتى الصف الـ12، دوامهم المدرسي، أمس، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتزم أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية بالدوام في المدارس، تنفيذاً لقرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الذي أصدرته أخيراً، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي ألغى كل الاستثناءات السابقة الممنوحة للموظفين، وكان من بينها العمل عن بُعد بسبب الظروف الطارئة والتصدي لجائحة «كوفيد-19»، ويبقى القرار على استمرار استثناء الموظفات اللائي يتابعن أبناءهن بنظام التعلم عن بُعد، إلى نهاية العام الدراسي الجاري.

ووجهت المؤسسة بضرورة التزام المعلمين بالخطة الدراسية التي طبقت قبل شهر رمضان، والتي تضمنت زمن الحصة 45 دقيقة.

وأوضح مدير مدرسة حكومية لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة حضور طلاب مدرسته بنظام «التعليم عن بُعد» وصلت في أول يوم بعد الإجازة نسبة 100%، عازياً التزام الطلبة بالحضور إلى أمرين، أحدهما أن الطالب يتلقّى تعليمه افتراضياً وهو في بيته، وأولياء أمورهم يتابعون التزامهم بحضور الحصص، والثاني هو قرب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي، لذلك فإن الطلبة يحرصون على متابعة الحصص حتى لا يفقدوا شرح أحد الدروس، خصوصاً أن الفترة المتبقية لا تسمح بإعادة الشرح مرة أخرى.

من جهة أخرى، أشار مديرو مدارس خاصة إلى تباين في نسب حضور الطلبة الذين اختاروا نظام التعليم الواقعي «المدرسي»، حيث راوحت النسب بين 70 و80%، فيما يلتزم الطلبة الذين اختاروا نظام التعليم عن بُعد بالحضور.

وقرّرت إحدى المدارس الخاصة في الشارقة إجراء امتحانات أمس، لطلبتها، لضمان حضورهم ومتابعتهم الدوام المدرسي، حتى يتمكن المعلمون من الانتهاء من تدريس المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث.

ودعت إدارات مدارس حكومية معلميها إلى الانتهاء من المناهج الدراسية في موعد أقصاه الثالث من يونيو المقبل، مؤكدة ضرورة الانتهاء من الامتحانات التكوينية وتجهيز درجاتها للرصد عند فتح نظام درجات الطالب «المنهل»، ورفع كشوف الدرجات.

وطلبت إدارات المدارس من معلميها الانتهاء من احتساب درجات الواجبات والمشروعات والاختبارات والتكليفات كافة قبل نهاية شهر مايو الجاري، والانتهاء من رصد الدرجات ومن الزيارات الصفية للمعلمين قبل نهاية الشهر نفسه، إضافة إلى الانتهاء من الزيارات الصفية للمعلمين، وتحديث بيانات المعلمين على «المنهل»، ورفع طلبات التحويل للتربية الخاصة لتقييم حالات الطلبة أصحاب الهمم.

بدء الامتحانات

حدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، موعد بدء امتحانات نهاية العام للطلبة في الصفوف من الرابع إلى الـ12، في الثامن إلى 17 من يونيو المقبل، بعد أن اتخذت المؤسسة إجراءات كفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات، واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.

• «الإمارات للتعليم» وجهت بضرورة التزام المعلمين بالخطة الدراسية التي طبقت قبل شهر رمضان.

• %80 نسبة حضور الطلبة الذين اختاروا نظام التعليم الواقعي «المدرسي».

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