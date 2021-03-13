3 طالبات يبتكرن تركيبة طبيعية تحمي الشعر من التساقط

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت ثلاث طالبات من مدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي للبنات في دبي، تركيبة لتقوية بوصيلات الشعر والحفاظ عليه من التساقط، وتتكون التركيبة من مواد طبيعية دون أي إضافات كيميائية.

وقالت الطالبة ضحى محمود دودي، إنها تمكنت مع زميلتيها غاية خالد علي، وميثة محمد البلوشي، من تنفيذ مشروع دراسة أثر تركيبة كيميائية على بوصيلات الشعر، وتوصلن إلى تركيبة من مواد طبيعية تحتوي على أهم الفيتامينات، هي زيت الخروع وزيت حبة البركة والعسل ونواة التمر المطحون، هذه التركيبة من شأنها تقوية بوصيلات الشعر وتطويله والمحافظة عليه من التساقط.

وأضافت أن المشروع الذي استغرق تنفيذه نحو ثلاثة أشهر، وأشرفت عليه معلمة CDI في المدرسة سوسن حسان السيد، مرّ بمراحل عدة هي استلهام الفكرة من معاناة كثير من أفراد المجتمع، سواء الذكور أو الإناث من تساقط الشعر، لذا فكرن في البحث عن علاج لهذه المشكلة من مواد طبيعية، وإجراء التجارب عليها بعد خلطها بطريقة معملية معينة حتى توصلن إلى تركيبة فعّالة وآمنة وليس لها تأثيرات جانبية سلبية على صحة الإنسان.

وأشارت دودي إلى أن الفريق أجرى تجارب عدة على التركيبة وأثبتت فاعليتها، وشارك الفريق بالمشروع في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الماضي، ولقي استحسان لجنة التقييم، كما أشاد به وزير التربية والتعليم، المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news