«التربية» تتيح التسجيل لاختبار «إنجاز» بدءاً من الأحد

المصدر: أمين الجمال - دبي

تتيح وزارة التربية والتعليم لطلبة الصف الثاني عشر، التسجيل في اختبار «إنجاز» في مادتي الرياضيات والفيزياء، عبر منصة «إمسات»، بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن «إنجاز» يختص بطلبة الصف الثاني عشر ضمن اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، وهو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم الأداء، يؤديها الطلبة في مراكز اختبارات معتمدة على مستوى الدولة.

ويعد الاختبار شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، وأحد شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية.

كما أنه يعتبر بديلاً من اختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامياً لطلبة الثاني عشر، من الإماراتيين وغير الإماراتيين. ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وحددت الوزارة مجموعة تعليمات يتعين على الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات والحصول على تذكرة لكل اختبار، حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار قبل كل اختبار، وقراءة التعليمات، وإحضار أصل بطاقة الهوية الإماراتية، والنسخة الورقية من تذكرة الاختبار، والوجود في مركز الاختبار قبل موعده بـ15 دقيقة على الأقل، والتأكد من وجوده في قاعة الاختبار الصحيحة، وأن يجيب عن جميع فقرات الاختبار.

وفي حال واجهه أي عطل فني في جهازه، يستطيع إخبار المسؤول في قاعة الاختبار فوراً.

وبعد الانتهاء من الاختبار، ستصل الطالب رسالة نصية بتوافر نتائج الاختبار، علما بأن نتيجة الاختبار تظهر بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ التقدم لأدائه.

ولن تنشر أي نتائج أو ترسل عبر البريد الإلكتروني.

وفي حال وجود استفسار، يتم التواصل عبر القنوات الصحيحة.

وشددت الوزارة على عدم السماح للطالب المتأخر بالدخول إلى المراكز بعد مرور 30 دقيقة على بدء الاختبار.

ويسجل الطالب «غياب» في هذه الحال.

وفي حال تعذر حضوره لأي من اختبارات الإمارات القياسية (إمسات)، لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى، إلا في الحالات الاستثنائية (مرض، أو أمر طارئ عائلي).

وعندها يتوجب على الطالب رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، على أن يوضح سبب غيابه بالتفصيل، وإرفاقه تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى حكومي، ومصدقاً من وزارة الصحة، وعليه سيراجع طلبه، ويبلغ بموعد الاختبار المخصص له في حال اعتماد العذر وانطباق الشرط.

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