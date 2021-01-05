"التربية" تعتمد جداول الامتحانات التعويضية للصفوف (4-12)

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، جداول الامتحانات التعويضية للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وحددت الوزارة أربع فئات مستهدفة بالامتحانات التعويضية، وهي إلزامي لجميع الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول، وإلزامي لجميع الطلبة الذين واجهوا أعطال تقنية ولم يتمكنوا من تنفيذ أو إنهاء الامتحان الأساسي، وإلزامي لطلبة الصف 11 للمسارين العام والتطبيقي لامتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية، واختياري للطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم في مواد المجموعة A للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر.

وأوضحت أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سوف يؤدون الامتحانات التعويضية التي ستنطلق الأسبوع المقبل، إلكترونياً عن بعد "من المنزل"، أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر ستعقد الامتحانات في المدارس "في اللجان التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول".

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