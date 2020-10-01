22 نوفمبر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشف دليل معايير التقييم الوطنية، الذي اعتمده قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أخيراً، عن مواعيد إجراء التقييم والاختبارات التشخيصية والمركزية، للفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي الجاري، ضمن البرمجة الزمنية لكل فصل دراسي، حيث سيبدأ الاختبار التشخيصي في الفصل الدراسي الأول في الرابع من أكتوبر الجاري في ثلاث مواد، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، للصفوف من الأول حتى الـ12، حسب خطة كل مادة، ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه.

وستبدأ الاختبارات المركزية النهائية للفصل في 22 نوفمبر المقبل، في مواد المجموعة (A) للصفوف من الأول إلى الـ12، وتنتهي هذه الاختبارات وفق عدد المواد في المسار التعليمي، وستبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول للطلبة في 13 ديسمبر.

فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير 2021، ويؤدي طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع فقط الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثاني في 21 مارس 2021 في ثلاث مواد، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، ويتحدد الانتهاء منها حسب عدد المواد الدراسية لكل صف، وتبدأ إجازة الفصل في 28 من الشهر نفسه.

ويستهل الطلبة دراستهم في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، في 18 أبريل 2021، ويبدأ طلبة الصف الـ12 أداء الاختبارات المركزية في 20 من يونيو 2021، وفي اليوم التالي يبدأ طلبة الصفوف من الأول إلى الـ11، في مواد المجموعة (A) للطلبة كافة، ويتحدد موعد انتهاء الاختبار المركزي حسب عدد المواد في كل مسار وتوزيع أيام الاختبار.

وأشار الدليل إلى أن الفصول الصيفية للطلبة من الرابع إلى الـ12، ستنطلق في 25 من يوليو 2021، في ست مواد، هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى مواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء)، ثم يبدأ تقييم الفصول الصيفية في 15 أغسطس 2021، ويتحدد الانتهاء منه حسب عدد المواد في كل مسار وتوزيع الأيام.

وحدد الدليل عدداً من الإجراءات لتنفيذ الامتحانات لطلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم، وقسّم الدليل الإجراءات إلى أربع مجموعات، هي: «بناء الامتحانات في المجموعة (A) وآلية تطبيقها»، و«الطلبة أصحاب الهمم»، و«الرصد في نظام المنهل»، و«مقررات الامتحان».

وأوضح الدليل أن بناء الامتحانات (وضع الامتحانات) يكون مركزياً وينفذ إلكترونياً، لجميع الصفوف من الأول إلى الـ12، ويرتبط تطبيقه بمنهجية التعليم عن بُعد أو مدرسية، ويوزع وزن التقييم الختامي بين الامتحانات القصيرة للفصل الدراسي الواحد بما يتناسب مع محتوى المنهج المحدد للامتحان، وبالنسبة للطلبة أصحاب الهمم، فإن امتحاناتهم مع بقية الطلبة تتبع الآليات نفسها في التنفيذ والرصد، أما الطلبة الذين ينفذون خططاً تربوية فردية فتوضع امتحاناتهم من قِبَل فريق التربية الخاصة، وترصد يدوياً في النظام.

أما «الرصد في المنهل»، فيشمل رصد الدرجة للامتحان الإلكتروني مركزياً، من خلال الترحيل التلقائي بين نظامي الاختبارات والرصد، أما درجات الاختبار التكويني فتتم من خلال المعلم يدوياً، وبالنسبة لـ«مقرر الامتحان» فيشمل امتحان الفصل الدراسي نفسه للصفوف من الأول إلى الرابع، وذلك للصفوف من الخامس إلى الـ12 في امتحانات الفصل الدراسي الأول، أما امتحانات الفصل الدراسي الثالث، للصفوف من الخامس إلى الـ12، فيشمل مقررات الفصلين الثاني والثالث.

دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يبدأ في الثالث من يناير المقبل.

دليل معايير التقييم الوطنية حدّد إجراءات لتنفيذ الامتحانات لطلبة المدارس الحكومية والخاصة.

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