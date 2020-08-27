تقسيم اختبار «إمسات» إلى «أساسي» و«تتابعي» و«إنجاز»

المصدر: أمين الجمال - دبي

تعكف وزارة التربية والتعليم على إجراء تحديث على اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، بحيث يضم ثلاثة أنواع، هي: «أساسي» و«تتابعي» و«إنجاز»، ليشمل مراحل التعليم العام، بهدف ضمان تطبيق أفضل معايير التعليم العالمية لخدمة الطلبة في الدولة.

وبيّنت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن اختبار «أساسي» يطبّق على طلبة الصف الأول عند التحاقهم بمرحلة التعليم العام، لقياس المهارات الأساسية في معرفة القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية والحساب ما قبل المدرسة، وإعداد الخطط المساندة لمسارهم التعليمي، أما اختبار «تتابعي» فيُطبق على طلبة الصفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر، لقياس مهاراتهم في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وتزويد مدارسهم بتقارير تساند الطلاب وتطور المنظومة التعليمية، ويعد اختبار «إنجاز» معيار القبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، ويُطبق على طلبة الصف الـ12 وطلبة البعثات الخارجية وطلبة الماجستير والدكتوراه.

ويشمل الاختبار مواد عدة، منها اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الحاسوب، والأحياء.

وأكدت الوزارة أن اختبارات «إمسات» تهدف إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة، للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

وتعمل الوزارة من خلال اختبار «إمسات» على جمع بيانات دقيقة عن معارف ومهارات الطلبة في الإمارات، في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة، في ضوء معايير قياسية وطنية، إضافة إلى تقييم منظومة التعليم العام وربط تقييم أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها (مديرو المدارس والمعلمون)، بأداء الطلبة واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين وتطوير نظام التعليم، ومساعدة الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، كذلك يستخدم الاختبار في قرارات متعلقة بالقبول الجامعي في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وتحديد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً.

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