حاكم الشارقة يعتمد ميزانية الجامعة القاسمية للعام الجامعي 2020 - 2021

المصدر: الشارقة -وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية ميزانية الجامعة للعام الجامعي 2020 -2021 لتواصل الجامعة وفق رؤى سموه مراحل التطور والتقدم وتأدية رسالتها في نشر وسطية الإسلام وسماحته واستقبال الطلبة الدارسين من مختلف دول العالم للالتحاق بكلياتها .

وتمنح الميزانية شمولية لاستكمال مراحل تطور الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية بشكل مستمر وبما يتلاءم مع الامتداد المتواصل لحدود المعرفة مع الحفاظ على القيم الإسلامية الراسخة التي تسعى الجامعة لتحقيقها وتتيح الملاءة المالية للجامعة وتمكين أساتذتها والباحثين والطلبة من مواصلة الإبداع الفكري والتحليل النقدي البناء وإبراز القيم الإنسانية التي تنادي بها كل الديانات لتحقيق أكبر​ قدر من التوافق بين كل شعوب العالم سواء في موادها العلمية أو مناشطها وبرامجها الثرية .

ووفق الميزانية المعتمدة فإنه سيتم قبول 300 طالب و طالبة للدراسة في الفصل الدراسي الحالي مع مواصلة الدراسة لعدد 1252 طالباً وطالبة ينحدرون من 82 دولة من مختلف دول العالم منهم 5 دول جديدة وهي نيوزلندا وتركمانستان ورومانيا والسويد وهولندا والدراسة في كليات الجامعة الخمس وهي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الاتصال وكلية الاقتصاد والإدارة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية القرآن الكريم والتي نالت مؤخرا الاعتماد الأكاديمي.

ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية للجامعة في شهر ديسمبر 2020 حيث سيبلغ عدد الخريجين 224 طالباً وطالبة أتموا متطلبات التخرج من الجامعة بالإضافة إلى الطلبة المتوقع تخرجهم خلال فصل الخريف من العام الجامعي 2020- 2021 والبالغ عددهم 107 ليصل إجمالي عدد خريجي الدفعة الثانية إلى 331 خريجاً وخريجة.

و أعرب عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية رئيس اللجنة المالية وتنمية الموارد محمد عبيد راشد الشامسي عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية لاهتمام سموه المتواصل بالجامعة ومتابعته المباشرة لسير أعمالها وتوجيه سموه الكريم باعتماد الموازنة التقديرية المقترحة من قبل اللجنة لتكون ميزانية سخية خلال العام الدراسي 2020 - 2021 الأكبر منذ إنشاء الجامعة.

و أشاد بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته الحكيمة ومتابعته المباشرة للعمل في الجامعة والتي مكنت مجلس أمناء الجامعة من تأدية رسالتها في دعم أوجه العمل في الجامعة القاسمية مع مدير الجامعة وكافة الكليات والإدارات وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققها الجامعة وتسطرها كجامعة لها مكانتها لتقديم منظومة تعليمية متميزة وفريدة ليس فقط محليا أو عربيا بل وعالميا تعتمد على مناهج علمية مصممة ترعى قيم الجامعة وفق أرقى المعايير الأكاديمية لتكون منارة عالمية في هذا العصر.

بدوره رفع مدير الجامعة القاسمية الدكتور رشاد سالم أسمى أيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية على مكرمته باعتماد ميزانية الجامعة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 وهنأ الطلبة وأساتذة الجامعة وإدارتها على هذا الاعتماد .

وقال إن أسرة الجامعة القاسمية في مجلس الأمناء والأساتذة والكوادر الوظيفية والطلبة يرفعون الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الرعاية الدائمة واعتماده الميزانية لتظل الجامعة القاسمية صرحا علميا شامخا.. مشيرا إلى أن الميزانية ستعمل على دعم توجهات الجامعة في تطورها والرقي بها إلى أعلى المراتب لنشر رسالتها السمحة من خلال طلبتها الدارسين بمختلف كلياتها والوافدين إليها من كل دول العالم.

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