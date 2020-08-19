650 منحة لطلبة جامعتي الشارقة والأمريكية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قوائم المنح الدراسية لعام 2020/ 2021 لعدد 650 من الطلاب والطالبات المتفوفقين في الثانوية العامة للالتحاق بجامعتي الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد قائمة الدفعة الأولى من المنح الدراسية بإجمالي عدد 650 طالباً وطالبة بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة منها ما يقارب 500 منحة بجامعة الشارقة والباقي 150 في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وجه باستمرار استقبال طلبات المنح الدراسية للدفعة الثانية حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وسيتم الإعلان عنها نهاية سبتمبر للطلبة الذين لم يتقدموا لظروف التحاقهم بالخدمة الوطنية أو لأية ظروف أخرى.

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