16 الجاري بدء امتحانات الفصول الصيفية الذكية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، أن امتحانات التقييم الختامي للصفوف الصيفية الذكية، لطلبة المراحل من الرابع حتى الـ12 للتعليم الحكومي والخاص، المطبقة لمنهاج الوزارة، في المسارين العام والمتقدم، ستبدأ في 16 أغسطس الجاري.

وخصصت الوزارة الامتحانات لطلبة الصف الثاني عشر، الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو أكثر، أو الراغبين في تحسين نسبتهم بمواد: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات.

وأضافت على «تويتر»: أن الامتحانات ستبدأ بمادة الفيزياء، وتنتهي بمادة التربية الإسلامية، وسيؤدي الطلبة الامتحانات عن بُعْد، من الساعة الـ10 والنصف صباحاً، حتى الخامسة مساء.

من جهة أخرى، يؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، امتحانات التقييم النهائي للفصول الصيفية الذكية في سبع مواد، هي: العلوم، والفيزياء، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والكيمياء والأحياء.

ويعقد الامتحان إلكترونياً على فترتين: الأولى الرئيسة، والثانية لمن لم يتمكن من دخول الاختبار.

ويتقدم الطالب للامتحان في المواد المحددة له، ولا يستلزم دخوله في المواد التي يتضمنها جدول الامتحانات بالكامل.

وحددت جداول الامتحانات للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، 60 دقيقة للإجابة عن الأسئلة.

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