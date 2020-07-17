"التربية" تؤكد ارتفاع متوسط درجات طلبة الـ 12 قياساً بالعام الماضي

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تحليل النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر، أظهرت ارتفاع متوسط درجات الطلبة في مسارات العام والمتقدم والنخبة، للعام الدراسي 2019-2020 قياساً بالعام الدراسي الذي سبقه 2018-2019.

ولفتت الوزارة إلى أن أوزان ونسب التقييم للفصول الدراسية الثلاثة جاءت متوافقة مع سياسة التقييم المعتمدة منذ أربع سنوات، ولم يطرأ أي تعديل على أوزان ونسب التقييم لكل فصل كما تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد تحليل النتائج ارتفع متوسط درجات الطلبة في المسار العام 7.56‎%‎ حيث بلغ متوسط الدرجات 71.99‎%‎ للعام الدراسي 2018-2019 ، فيما أصبح 77.43‎%‎ للعام الدراسي الماضي 2019-2020.

أما بالنسبة إلى المسار المتقدم، فارتفع متوسط درجات الطلبة 3.43‎%‎ ، إذ بلغ 84.48‎%‎ للعام الدراسي 2018-2019، ليصبح 87.82‎%‎ للعام الدراسي 2019-2020.

وبخصوص مسار النخبة، ارتفع متوسط درجات الطلبة 2.94‎%‎ ، بواقع 91.23‎%‎ للعام الدراسي 2018-2019، فيما بلغ 93.91‎%‎ للعام الدراسي 2019-2020.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أن هذا الارتفاع الذي تحقق في متوسط درجات الطلبة، انعكاس لجهود الطلبة ومثابرتهم وحرصهم على التميز، وهو أيضا ثمرة منهجية التقييم المعتمدة وهو القياس من أجل التعلم، وليس لقياس مستوى الأداء.

وأوضحت أن خيارات التحسين سواء في النسب النهائية، وتلبية الحد الأدنى للنجاح لا تزال قائمة من خلال برنامج الفصول الصيفية الذكية، الذي أقرته الوزارة كفرصة للتعويض مراعاة لمصلحة الطلبة، بما يسهم في المحصلة النهائية في دعم الطالب أكاديميا وحفزه على التعلم المستمر، ومواصلة تطوره معرفيا من خلال الالتحاق بالتخصصات العلمية في مؤسسات التعليم العالي .

وأثنت الوزارة في بيانها على دور أولياء الأمور والطلبة والمعلمين، في استثمار الوقت والجهود بما يصب في تحقيق النتائج الإيجابية على صعيد اكتساب المهارات وتحقيق النواتج التربوية المتوقعة، وبالتالي إحراز تقدم مهم وملحوظ على معدلات ودرجات الطلبة.

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