34 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الصف 12 في الدولة غداً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يبدأ 34.878 طالب وطالبة من الصف 12، غداً، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2019/2020.

وحسب وزارة التربية والتعليم، فإن الاختبارات تشمل طلبة المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التعليم المستمر الأكاديمي، والدراسة المنزلية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر، قاصرة على الفصل الدراسي الثالث فقط، وهي الدروس والنواتج المقرر دراستها في هذا الفصل.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات للصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، سوف تنطلق يوم غدٍ لطلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية، في سبع مواد دراسية.

وأظهرت جداول الامتحانات التي اعتمدتها الوزارة، أخيراً، أن الزمن الكلي لامتحان كل مادة هو 60 دقيقة، وأن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد له، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، ولا يمكن العودة إلى السؤال السابق.

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