جداول اختبارات قصيرة للصفوف (9 - 12)

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول تطبيق الاختبارات المركزية القصيرة (نقاط الفحص)، للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، خلال الفترة 14- 18 من الشهر الجاري للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري.

وأوضح جدول الاختبارات أن طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سوف يؤدون الاختبارات في ست مواد هي اللغة الإنجليزية والفيزياء والكيمياء والعلوم الصحية والأحياء والرياضيات، لافتا إلى أن اختبار مادة العلوم الصحية للصف الثاني عشر متاح للطلبة، وسوف تعتمد درجة أفضل أداء للطالب.

وذكر الجدول أن اختبار الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر سوف تنطلق الساعة الـ12 ظهراً، فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر في الواحدة و35 دقيقة بعد الظهر.



وأشار الجدول إلى أن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانبه من خلال مؤقت. وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال. وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الاجابة عنه أو تغيير إجابته، ومن ثم يجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة.



وأكدت الوزارة التزامها بتحقيق بيئة تعلم مثلى وإيجابية في هذا الظرف الاستثنائي، إذ وضعت منهجية خاصة بالاختبارات تتسم بكونها ميسرة للطلبة وتخدم مصلحتهم وتحقق لهم أعلى مقاصد التعليم والتعلم، وهي قائمة على الاختبارات المركزية القصيرة بدرجات محدودة، وستحتسب أفضل نتائج للطالب، مع توفير إمكان أخذ الاختبار القصير أو التدريب الإلكتروني طيلة الفصل الدراسي الأخير.



وطمأنت الوزارة الطلبة حول نتائج الاختبارات المركزية القصيرة، إذ إنها مجرد أداة تخدم مفهوم القياس من أجل التعلم، وليست حاسمة ومصيرية.

وأوضحت أن الاختبارات القصيرة (نقاط الفحص)، صممت لمحاكاة مستويات الطلبة، وتدريبهم على نمط القياس الذكي، وتمكينهم من رصد مستواهم الحقيقي في مهارات محددة. وهي خطوة لتحسين مستوياتهم مستقبلا من خلال تحديد مكامن القوة والضعف.

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