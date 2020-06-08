بدء الامتحانات عن بعد بإدارة رعاية أحداث شرطة أبوظبي

نفذت شرطة أبوظبي امتحانات نهاية العام الدراسي (الامتحانات المركزية) لفئة الأحداث عن بعد بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ووفق الإجراءات الاحترازية و الوقائية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضح العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري مدير إدارة رعاية الأحداث بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع أن امتحانات هذا العام تأتي في ظروف استثنائية في ظل التصدي لانتشار الفيروس.

وذكر ان الامتحانات تقدم لها كافة الاحداث المسجلين من الصف السابع الى الحادي عشر تحت اشراف مركز الرعاية التربوية في الإدارة.

وأكد اهتمام شرطة أبو ظبي بتوفير الرعاية للأحداث في ظل الظروف الراهنة والتي تركز على الوقاية وتعزيز الجوانب الصحية وتوفير كافة سبل الراحة للأحداث لأداء الامتحانات في بيئة ملائمة.

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