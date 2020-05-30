«التربية» تستأنف اختبارات «إمسات» في 9 يونيو

المصدر: أمين الجمال ■دبي

قررت وزارة التربية والتعليم استئناف أداء اختبار الإمارات القياسي (إمسات) لطلبة الصف الثاني عشر، وذلك في الفترة الممتدة من التاسع من يونيو إلى الثامن من يوليو المقبلين، في أربع مواد أساسية، هي: اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، وفق ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية.

وأفادت الوزارة في تصريحات صحافية، أمس، بأنه تمت زيادة عدد المراكز المخصصة للامتحانات في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، وذلك حرصاً منها على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة، وسلاسة تأدية اختبار الإمارات القياسي (إمسات).

وحددت الوزارة ثمانية إجراءات احترازية لتأدية اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، هي ضرورة ارتداء الطالب الكمامة والقفاز قبل دخوله إلى مركز الاختبار، وسيتم قياس حرارة الطالب، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا يمنع من دخول قاعة الاختبار.

وكذلك يجب إحضار الهوية الوطنية، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، كما سيتم قبول الهوية الرقمية، ويمنع نهائياً اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار، ولا يسمح لأفراد الأسرة بالوجود في قاعات الانتظار.

ويتعين الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وتكون مترين بين الطالب وزميله.

وعلى الطالب مغادرة مركز الاختبار فور انتهائه من أداء الاختبار، ولن يسمح له بالانتظار في المركز. كما يجب على الطالب إحضار الآلة الحاسبة الخاصة به في امتحاني الرياضيات والفيزياء، أو استخدام الآلة المتوافرة في النظام، علماً بأن المركز لن يوفر آلات حاسبة للطلبة.

ويجب على الطالب محاولة تقليل المقتنيات التي يحضرها إلى المركز، ويرجى الاكتفاء بالمقتنيات الأساسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news