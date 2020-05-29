تعرف إلى مواعيد استئناف اختبارات "إمسات" لطلبة الصف 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم، استئناف أداء اختبار الإمارات القياسي (امسات) لطلبة الصف الثاني عشر، وذلك في الفترة الممتدة من 9 يونيو حتى 8 يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء وفق ضوابط واجراءات وقائية واحترازية.

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم، على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة وسلاسة تأدية اختبار الامارات القياسي ( امسات) ، تم زيادة عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها .

وحددت الوزارة ثمانية إجراءات احترازية لتأدية اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، هي يجب على الطالب إرتداء الكمامة والقفاز قبل دخوله إلى مركز الاختبار .

وسيتم قياس حرارة الطالب، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض الكورونا يمنع من دخول قاعة الاختبار .

ويجب إحضار الهوية الوطنية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، كما سيتم قبول الهوية الرقمية .

ويمنع نهائيا اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار، ولايسمح لأفراد الأسرة بالتواجد في قاعات الانتظار.

ويتعين الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، وتكون مترين بين الطالب وزميله.

وعلى الطالب مغادرة مركز الاختبار فور انتهائه من أداء الاختبار ولن يسمح له بالانتظار في المركز.

ويجب على الطالب إحضار الآلة الحاسبة الخاصة به في امتحاني الرياضيات والفيزياء أو استخدام الآلة المتوفرة في النظام، علما بأن المركز لن يوفرها .

ويجب على الطالب محاولة تقليل المقتنيات التي يحضرها إلى المركز، ويرجى الاكتفاء بالمقتنيات الأساسية.

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