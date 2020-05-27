طلبة الصفوف من 4 إلى 12 يؤدون اختبارات مركزية الأسبوع المقبل

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

كشفت وزارة التربية والتعليم عن جداول تطبيق الاختبار المركزي للصفوف من (4 – 12) لمدارس التعليم العام «الحكومية» والمدارس «الخاصة» التي تطبق منهاج الوزارة، خلال الفترة من 31 مايو إلى الرابع من يونيو المقبل، للفصل الدراسي الجاري.



ويؤدي طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن (مسار النخبة) اختبار Science يوم الأحد المقبل، فيما يؤدي جميع طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر (كافة المسارات) اختبار اللغة العربية في يومي الثلاثاء والأربعاء، ويؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الثامن (كافة المسارات) اختبار اللغة الإنجليزية يوم الخميس المقبل.



وحددت الوزارة في جدول الاختبارات الذي أصدرته، أمس، أن زمن بداية اختبار الصف الرابع الساعة 3:20 عصراً، أما للصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون بداية الاختبار الساعة 11:10 صباحاً، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سيبدأ زمن اختباراتهم الساعة 12 ظهراً، موضحاً أن الزمن المخصص للاختبار 30 دقيقة.



وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

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