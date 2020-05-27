استئناف الدراسة بمدارس الدولة «عن بُعد» اليوم

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة «عن بعد» اليوم الأربعاء في كل المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.

وأوضحت أن حصص التعلم الذكي المباشر للحلقتين الثانية والثالثة (الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر) تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً، فيما يبدأ طلبة الحلقة الأولى (الصفوف من الأول إلى الرابع) حصصهم الدراسية الساعة الثانية ظهراً.

وكانت وزارة التربية والتعليم سبق أن أعلنت جداول الحصص الدراسية المقررة لما بعد شهر رمضان المبارك، وحددت 20 حصة أسبوعياً للتعلم الذكي المباشر لطلبة الحلقة الأولى في الصفوف من الأول إلى الرابع وطلبة الحلقة الثانية للصفوف من الخامس إلى الثامن، كما حددت 25 حصة أسبوعياً للحلقة الثالثة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمسارات العام والنخبة والمتقدم.

وعلى صعيد حصص النشاط الصباحية أسبوعياً حددت الوزارة خمس حصص للحلقة الأولى، وخمس حصص للحلقة الثانية، وسبع حصص للحلقة الثانية والحلقة الثالثة «مسار النخبة»، وخمس حصص للحلقة الثالثة للمسارين العام والمتقدم.

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