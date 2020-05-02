طالبان يتغلبان على ملوحة التربة بـ «المغناطيس»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكر طالبان في مدرسة حماية شرطة دبي للبنين طريقة جديدة للزراعة باستخدام مولد للمجال المغناطيسي، للتغلب على ملوحة التربة والمياه والآفات الزراعية، إذ تساعد هذه الطريقة في تفكيك جزيئات المعادن في التربة والمياه، فتكون أكثر نفعاً للنبات، وأطلقا على مشروعهما «الزراعة المعلقة الممغنطة».

وشرح الطالبان سيف عمر محسن، وحمد أحمد موسى، لـ«الإمارات اليوم»، طريقة الزراعة الممغنطة، قائلين إن فكرة المشروع تعتمد على وضع مغناطيس في محيط النباتات، وعند كل شتلة قطعة من الحديد لتوليد الشحنات الممغنطة، التي تعمل على تفكيك جزيئات الأملاح والمعادن في التربة، ما يجعل هذه التربة مكاناً مناسباً لنمو النباتات.

وأشار الطالبان إلى أن هذه الطريقة تقلل نسبة الأمراض النباتية والحشرات الضارة، وتحافظ على التربة حتى تحقيق النمو الكلي للنباتات.

وأضافا: «استوحينا فكرة المشروع من بيئة دولة الإمارات، التي تتميز بالصحراوية ودرجة حرارة مرتفعة، ما يساعد على نمو بعض الآفات النباتية، وطريقة الزراعة الممغنطة تتغلب على مثل هذه العوامل».

ولفتا إلى أنهما أنجز هذا المشروع في ثلاثة أشهر، وأجريا تجارب داخل المدرسة، بإشراف المعلم المختص، وحققت نتائج جيدة، موضحين أن المشروع يعمل بالطاقة الشمسية، ويمكن الاستفادة منه في أي بيئة وأي تربة يُراد زراعتها.

وذكرا أنهما شاركا بمشروعهما في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم خلال فبراير الماضي.

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