«الشارقة للتعليم» يطلق مبادرة «همتك» لطلبة المدارس

المصدر: الشارقة- وام

أطلق مجلس الشارقة للتعليم مبادرة «همتك» لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة تحت شعار «كافئ نفسك بعد الساعات الدراسية عن بعد بأنشطة تزرع الإيجابية»، وتتضمن مجموعة من المشاريع والمسابقات الرامية إلى ملء فراغ الطلبة.

وقال أمين عام مجلس الشارقة للتعليم محمد الملا إن «المبادرة تتضمن جملة من الفعاليات النوعية التي تم اختيارها بدقة لتكون ذات جدوى وقيمة تربوية وتعليمية وصحية على طلبتنا الذين يتعلمون عن بعد نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم»، مؤكداً أن المجلس يعمل ضمن خطته الاستراتجية على محور مهم هو بناء الشخصية الطلابية المتوازنة والمسلحة بالعلم والقيم، لافتاً إلى أن المبادرة ترعى كذلك الطلبة بدنياً وصحياً وتثري تجاربهم وتعزز التفكير الإبداعي لديهم.وأضاف أن غايتنا الوصول إلى أبنائنا الطلبة حتى وهم في منازلهم والعمل على تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة والاستثمار فيهم بما يحقق رؤية دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المجلس بصدد تنفيذ مزيد من الفعاليات والبرامج التعليمية.

وتتضمن المبادرة مشروع «برنامج يومي لحياة أفضل» لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، يتم من خلاله إعداد جدول اسبوعي بالأنشطة اليومية لمدة 4 أسابيع، يتم عرضه في حساب مجلس الشارقة للتعليم على انستغرام، ويهدف الى تزويد الطلبة بالأنشطة المتنوعة، وحمايتهم من آثار وقت الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة إلى جانب اكتشاف المواهب الكامنة وتنمية الجانب الجماعي والتعاون وروح الفريق في العمل وتنمية روابط الألفة والمحبة بين أفراد العائلة.

وتنضوي تحت المشروع الثاني مسابقتان الأولى «مسابقة اصنعها بنفسك» لطلاب مدارس إمارة الشارقة من الصف التاسع وحتى الحادي عشر وتقوم فكرتها على انجاز الطالب لعمل يدوي مع تصوير كافة المراحل حتى الحصول على النتيجة النهائية بالفيديو وتهدف المسابقة الى مساعدة الطلبة على التعبير عن الذات واكسابهم عدة مهارات منها مهارات حلّ المشاكل ومهارات حركية دقيقة ومهارات اجتماعية الى جانب اكتشاف الموهوبين واشراكهم في دورات تدريبية لتطوير موهبتهم.

وتشترط المسابقة أن يكون المشارك من مدارس الشارقة الحكومية والخاصة ومن متابعي حساب مجلس الشارقة للتعليم وأن يقوم المتسابق بوضع الفيديو في حسابه مع هاشتاق المجلس على أن يكون آخر موعد للمشاركة في المسابقة للراغبين يوم 20 أبريل الجاري.

وتستهدف المسابقة الثانية «عزز صحتك» الطلبة والطالبات في مدارس إمارة الشارقة من عمر 13- 18 سنة حيث سيتم طرح المواد الغذائية التي تحتوي على عناصر تساعد على دعم جهاز المناعة في الجسم و إعداد وجبات في المنزل تساهم في التأكد من سلامة الغذاء والحصول على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الجسم على أن يتم إختيار المتسابق الفائز بناءً على المكونات المستخدمة و طريقة الطبخ والتقديم.

وتشترط المسابقة قيام المشارك باستخدام المواد الغذائية الأساسية المطلوبة للمسابقة عند إعداد الوجبة وتصوير المكونات قبل إعداد الوجبة وسيجري اختيار صاحب افضل وجبة افطار وغداء وعشاء.