«التربية» تعتمد التسجيل الإلكتروني للطلبة في المدارس الحكومية

المصدر: إعداد : أمين الجمال

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة فقط، ويأتي القرار متزامناً مع إجراءات تعطيل الطلبة بداية من غدٍ لمدة أربعة أسابيع.

وأفادت الوزارة عبر حسابها على «تليغرام» بأن موعد تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات ومن في حكمهم، بدأ مطلع الشهر الجاري، ويستمر حتى 16 من أبريل المقبل، فيما يبدأ تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية من 22 من الشهر الجاري ويستمر حتى 16 أبريل المقبل.

ونشرت الوزارة شرحاً لآلية «التسجيل الإلكتروني» للطلبة الراغبين في الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي (2020/‏‏2021)، موضحةً أن خدمة التسجيل الإلكتروني لصفوف رياض الأطفال (1 و2)، والصف الأول تتيح لأولياء أمورهم تقديم طلبات أبنائهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل تبعاً لمكان إقامة الطالب، لافتةً إلى ضرورة مراعاة إجراءات عدة قبل بدء التسجيل، وهي:

- إذا كان الشخص الذي يرغب في تسجيل ابنه والداً لطالب موجود حالياً على مقاعد الدراسة، فعليه اختيار «طالب حالي في المدارس العامة» للدخول إلى بوابة «أولياء الأمور والطلاب»، لتقديم طلب حجز مقعد للطالب الموجود أو تسجيل طالب جديد.

- إذا لم يكن لدى ولي أمر الطالب أبناء في المدارس الحكومية، فعليه اختيار خانة «طالب جديد» لإنشاء حساب حتى يتمكن من تقديم طلب تسجيل طالب جديد. وعلى أولياء أمور الطلبة الذين لا يعرفون حساباتهم في بوابة «أولياء الأمور»، اتخاذ الإجراء نفسه لتقديم طلب لأي من الخدمات المتاحة.

وكانت الوزارة أوضحت في تعميم وزعته على المدارس، أخيراً، أن الطلبة المستهدفين هم مواطنو الدولة، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب المراسيم (حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول)، وطلبة جزر القمر، والطلبة المقيمون.

واشترطت لقبول الطلبة من غير المواطنين في المدارس الحكومية، المنقولين من التعليم الخاص أو القادمين من خارج الدولة، تميزهم، بحصولهم في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية على معدل (A)، ومعدل (B) في مادة الرياضيات، مع مراعاة ألا يزيد عدد المقبولين على 20% من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من الشعبة الواحدة.

وحول شروط الاستمرار في المدارس الحكومية للطلبة من غير المواطنين «المقيدين» فعلياً، أفادت الوزارة بأنها تركز على الاستمرار في تحقيق شرط التميز، والوفاء بالرسوم الدراسية السابقة، وتسديد 50% من رسوم الدراسة في بداية العام الدراسي المقبل، والالتزام بالكثافة الطلابية بنسبة 20%، وأن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.

وحددت رسوم التسجيل للطلبة من غير المواطنين وجزر القمر بقيمة 6 آلاف درهم، على أن يدفع مبلغ 1000 درهم عند حجز المقعد، وتحتسب جزءاً من الرسوم الدراسية، مع مراعاة أن يلتزم الطالب بتقديم نسخة من شهادة الفصل الدراسي الأول، وإثبات السكن (عقد الإيجار أو ملكية المنزل)، ورسالة لمن يهمه الأمر، تثبت عمل ولي الأمر في جهة حكومية أو محلية (للوافدين)، على أن تكون المستندات الثبوتية بالطالب وولي الأمر سارية المفعول.

التسجيل الإلكتروني

أفادت الوزارة بأن التسجيل الإلكتروني متاح للطلاب في رياض المدارس والصفوف من الأول إلى الثاني عشر، ويكون التسجيل في رياض المدارس (1 و2) والصف الأول متاحاً للطلبة الإماراتيين فقط.

ويجب على المتقدمين تحميل جميع الوثائق المطلوبة، كصورة الهوية، وشهادة الميلاد، وإثبات السكن، وسيتم التحقق من الطلبات المقدمة عن طريق الوزارة، وإعلام المتقدم بأي إجراء متخذ على الطلب عن طريق رسالة SMS.

- موعد تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات ومن في حكمهم يستمر حتى 16 أبريل المقبل.