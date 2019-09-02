ذوو طلبة يطالبون بتشديد العقوبة على متجاوزي إشارة «قف»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

رصد ذوو طلبة عدم التزام كثير من سائقي المركبات بالوقوف أثناء صعود ونزول أبنائهم من الحافلات المدرسية، مطالبين بتشديد إجراءات الضبط المروري، وتركيب كاميرات جانبية في الحافلات ترصد المركبات المتجاوزة على جانبي الطريق، والتي تعرض حياة الطلبة للخطر.

وفي الوقت الذي شددت فيه شرطة أبوظبي على أنها لن تتهاون مع المخالفين، وتطبق العقوبة على غير الملتزمين بالتوقف الكامل عند فتح إشارة «قف» بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية؛ كشف مجلس المرور الاتحادي، أنه ناقش أخيراً عرضاً من مواصلات الإمارات حول تطبيق النظام الإلكتروني الخاص بأجهزة ضبط المركبات المتجاوزة لإشارة «قف» في الحافلات المدرسية.

وطالب ذوو طلبة بأهمية تشديد إجراءات الضبط المروري على طرق الدولة، بشأن عدم التزام سائقي المركبات بالتوقف التام عند نزول وصعود الطلبة من الحافلات المدرسية، في ضوء ما شهدته السنوات السابقة من حوادث، وما يسببه ذلك في تعريض حياة الطلبة للخطر.

وأكد محمود علي وخالد عمارة، ونها عبدالله، أهمية تجاوب سائقي المركبات مع حملات التوعية التي تطلقها وزارة الداخلية بشأن ضرورة الوقوف التام عند فتح ذراع «قف»، مشيرين إلى أن عدم الالتزام بهذه التعليمات يعرض حياة الطلبة للخطر. ولفتوا إلى أن عدم الالتزام بالوقوف عند فتح إشارة «قف»، يكون أكثر ارتكاباً خلال الفترة الصباحية، بسبب رغبة بعض السائقين في اللحاق بأعمالهم أو توصيل أبنائهم للمدارس في وقت مبكر، ومن ثم يتجاوزون الحافلات المدرسية عند توقفها.

واقترح أبوهزاع ومريم حسن، وآخرون، تطبيق حلول مثل إلزام سائقي المركبات بالوقوف في مكان مناسب على يمين الطريق قبل فتح ذراع «قف»، والسماح بصعود ونزول الطلبة، لاسيما أن هناك بعض الطرق الداخلية عبارة عن مسارين فقط في الاتجاهين، بالإضافة إلى اقتراح تركيب كاميرات جانبية على الحافلات المدرسية لرصد تجاوز المركبات للحافلات المدرسية.

وشددت شرطة أبوظبي على أهمية الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح إشارة «قف» الجانبية للحافلة المدرسية، مشيراً الى أنه سيتم مخالفة السائقين غير الملتزمين وتطبيق المادة (91) بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم 90 من قانون السير والمرور بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم وست نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

3646 مخالفة لعدم التزام سائقين

بلغ عدد مخالفات عدم التزام سائقي المركبات بالوقوف التام عن فتح إشارة «قف» للحافلات المدرسية في أبوظبي 3646 مخالفة، خلال العام الدراسي 2018 - 2019، مقابل 126 مخالفة لسائقي الحافلات المدرسية لعدم استخدامهم إشارة «قف» من أجل سلامة الطلبة. وكثفت شرطة أبوظبي التوعية بالنقل الآمن وإشارة قف، ضمن حملة «السلامة المرورية للطلاب»، بنشر بوسترات توعية بإشارة «قف» بلغات عدة.