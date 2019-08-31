«التقنية العليا» تستقطب 85 عضو هيئة تدريس جديداً

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

نظمت كليات التقنية العليا «أسبوع اللقاء التعريفي» على مستوى كافة فروع الكليات الـ16، مستهدفة نحو 6000 من الطلبة الجدد، فيما استقطبت الكليات هذا العام 85 من أعضاء الهيئة التدريسية الجدد وفق معايير وشروط تؤكد الكفاءة الأكاديمية والخبرة العملية بما يتماشى مع طبيعة البيئة التعليمية للكليات القائمة على التطبيق.

وتضمنت فعاليات «الأسبوع التعريفي» مجموعة من الفعاليات تنوعت ما بين محاضرات وورش توعوية بجانب معرض للتعريف بالبرامج والتخصصات ومستقبلها الوظيفي، وتوضيح الميزات المتعلقة بالحياة الطلابية والخدمات الأكاديمية والطلابية ومجالس الطلبة ومراكز الإرشاد المهني والتوظيف، بالإضافة الى تعريفهم ببرنامج العمل التطوعي. وشارك خريجون من الكليات بعرض تجاربهم وخبراتهم على الطلبة الجدد. ووصف مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، الطلبة الجدد بالمحظوظين، كونهم أول دفعة تلتحق بالكليات مع انطلاقة خطة «الجيل الرابع»، وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للالتحاق بالكليات التي تضمنت ثلاثة مسارات جديدة تراعي التميز والكفاءة واختلاف القدرات والميول الطلابية، وتنوعها بين الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن الكليات تعد أول مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة تعتمد كمناطق حرة اقتصادية، إلى جانب تركيزها على تخريج الكفاءات الطلابية، وتمكينهم بالمهارات الاحترافية كقادة في تخصصاتهم، فالكليات اليوم هي حاضن لأفكارهم وابتكاراتهم، وداعمة لها لتخرج شركات وتصنع رواد أعمال المستقبل.