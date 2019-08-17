جامعة الإمارات تستقبل «المستجدين» ببرنامج متكامل

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

أعلنت جامعة الإمارات، أنها تستعد لاستقبال الطلبة المستجدين المقبولين في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد، موضحة أنها تستقبل الطلبة المستجدين وذويهم اعتباراً من غدٍ، وتقرر أن يتم نقل الطلبة المقبولين إلى مقر الجامعة بمدينة العين باستخدام حافلات الجامعة، وتوزيعهم على السكن الجامعي تمهيداً لبدء الدراسة.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل أن الجامعة أنهت الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الطلبة المستجدين، من خلال برنامج متكامل أعد من قبل إدارات وكليات الجامعة، وسيتم استقبالهم في الوحدات السكنية في العاشرة من صباح غدٍ، كما ستقدم جلسات حول الحياة الأكاديمية وتسجيل المساقات، وورش عمل حول اختيار التخصص وسوق العمل، وخدمات مركز إسعاد الطلبة يوم الإثنين.

وأضافت أنه ستعقد ندوة تعريفية عن ثقافة الدولة بالنسبة للطلبة الدوليين بالإضافة إلى معرض الكليات والخدمات لتعريف الطلبة المستجدين وذويهم بالكليات والتخصصات التي تطرحها الجامعة، والرد على استفساراتهم في ما يتعلق بالدراسة والحياة الأكاديمية بالجامعة، وستعقد امتحانات تحديد المستوى للطلبة غير المنجزين لاختبار «EmSAT» لمادتي الرياضيات واللغة العربية وإرشادهم للتسجيل في المساقات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة يوم الإثنين.

وتوفر الجامعة لطلابها فرصة الاختيار من البرامج العلمية التي توفرها الكليات التسع في الجامعة.

وأكدت التزامها بمساعدة الطلبة الجدد في الانتقال من المرحلة المدرسية إلى الجامعية بسهولة، بالإضافة إلى فرص تعليمية أخرى من خلال التسجيل في برامج الدراسات العليا أو في مركز التعليم المستمر.