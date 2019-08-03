جامعة الإمارات تثقف الطلبة بـ «برنامج صيفي»

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

شارك أكثر من 350 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة في فعاليات البرنامج الصيفي في جامعة الإمارات، الذي أقيم على مدى أسبوعين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويسعى البرنامج إلى رفع مستوى وعي الطلبة بأهمية استغلال وقت الفراغ في ممارسة الأنشطة المختلفة، ويتيح للطلبة فرصة السكن في الحرم الجامعي، ما يخلق تفاعلاً يومياً مع المناخ العلمي والأكاديمي، ومعايشة الحياة الجامعية، إضافة إلى الكشف عن مواهب الطلبة وقدراتهم في الإبداع والابتكار والقيادة.

وركز البرنامج على محاكاة الواقع الجامعي، وتعريف المشاركين بالبرامج الجامعية، والاعتماد على النفس، واستثارة الفكر والقدرات الكامنة لديهم من خلال البرامج التي تم تقديمها، ومنها التقنيات التطبيقية ومحاكاة الطيران، والمهارات اللغوية باللغتين العربية والإنجليزية، وعلوم الرياضيات، والبرامج العلمية التي تعنى بالفيزياء والجيولوجيا، والاستشعار عن بعد والطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة المائية، والطائرات بدون طيار (الدرون)، بجانب توفير برامج خاصة بأنشطة فنية ورياضية.

وأكد طلبة مشاركون في البرنامج أنهم تعرفوا عن قرب إلى الحياة الجامعية، ومارسوها داخل المختبرات العلمية وقاعات المحاضرات، واشتركوا في نقاشات علمية وأكاديمية أثرت معارفهم، مشددين على أهمية توسع الجامعات في تنظيم مثل هذه البرامج، لما لها من فوائد كثيرة على شخصية الطالب، وتكوين علاقات مع أصدقاء وأكاديميين بالجامعات.