«التربية» تطلق برنامج «تمكين» لتأهيل الراسبين في 3 مواد للترفيع إلى صفوف أعلى

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أطلقت وزارة التربية والتعليم، برنامج «تمكين» لتوفير وسائل التعلم الذاتي للمهارات والمعارف لطلبة الصفوف من الرابع إلى الصف الـ11، الذين لم يستطيعوا اجتياز ثلاث مواد أو أقل من مواد المجموعة (A) في امتحانات نهاية العام الجاري التي اختتموها أول من أمس، يؤهلهم للترفيع إلى الصفوف التالية، موضحة أن البرنامج يوفر دروساً تعليمية ومقاطع فيديو مساندة للطلبة وأسئلة تقييمية في هذه المواد.

وأفادت الوزارة بأن البرنامج سيكون متاحاً للاستخدام إلكترونياً اعتباراً من منتصف يوليو إلى نهاية أغسطس المقبلين، ويتطلب دخول الطلبة على النظام اجتياز 30 ساعة على الأقل قبل مرحلة التقييم الختامي، كما سيخضع الطلبة الملتحقون بالبرنامج لتقييم ختامي (امتحان إعادة).

وأشارت إلى أن البرنامج سيطبق في مدارس الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحةً أن ترفيع الطالب للصف الأعلى يعتمد على نتيجته في هذا الامتحان الختامي.

إلى ذلك، يختتم طلبة الصف الـ12 بمساريه العام والمتقدم، غداً (الأحد)، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري بمادة «العلوم الصحية»، وحدّدت وزارة التربية والتعليم يومي الأول والثاني من يوليو المقبل لرصد واعتماد الدرجات، بالتزامن مع إجراء الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11، المتغيبين عن أداء امتحانات نهاية العام الدراسي بعذر مقبول، والتي ستبدأ من الأول من يوليو المقبل حتى الرابع من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن طلبة الصف الـ12 المتغيبين أو الذين لم يوفقوا في امتحانات نهاية العام الدراسي، سيخوضون امتحان الإعادة والتعويضي في الفترة من التاسع حتى الـ11 يوليو المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أن امتحانات الصفوف من الرابع حتى الـ12 ستكون من مقررات الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، لافتة إلى أنها زودت موقعها الإلكتروني بمقررات الامتحانات، عبر روابط (المناهج والتقييم).

ووجهت الوزارة باستبدال وزن التقييم التكويني لطلبة الصف الـ12 في الفصل الدراسي الثالث باختبار الإمارات القياسي «إمسات» في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء، وفي حال عدم التقدم للاختبار يحصل الطالب على درجة صفر، وتُحتسب له آخر نتيجة معتمدة لاختبار «إمسات» بنظام المنهل في 15 من يونيو الجاري.

امتحانات تعويضية

أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات الفترة التعويضية للصفوف من الرابع حتى الـ11، تستهدف الطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحان عن أي مادة دراسية نهاية الفصل الدراسي الثالث ويطبق الامتحان ورقياً.

وأوضحت أن الأسئلة تتنوّع بين الموضوعية والمقالية وتشمل مقرر الفصلين الثاني والثالث، ويتاح الامتحان لمديري المدارس عن طريق نظام المنهل في يوم التطبيق نفسه عند الساعة السابعة صباحاً، ويتم التصحيح في المدرسة لتلك الصفوف.

وتابعت «أمّا بالنسبة لامتحانات الإعادة لطلبة الصف الـ12 فتستهدف نوعين من الطلبة الراسبين في ثلاث مواد دراسية فأقل، والغائبين عن مادة دراسية أو أكثر في امتحانات نهاية العام، ويطبق الاختبار إلكترونياً من نظام الاختبارات المركزي (سويفت أسيس) لجميع طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، وسيتم تحديد مراكز الامتحانات وإعلام الطلبة بها من خلال إخطار الإعادة وسيتم التصحيح إلكترونياً».

- «التربية» وجهت

باستبدال التقييم

التكويني لطلبة الـ12

في الفصل الدراسي

الثالث بـ «إمسات».