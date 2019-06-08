قرار جديد: اليوم الدراسي 3 ساعات فقط في مدارس خاصة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قررت مدارس خاصة في أبوظبي، إنهاء اليوم الدراسي مبكراً وذلك بدءاً من غداً وحتى نهاية العام الأكاديمي، حيث سيقتصر اليوم الدراسي على الامتحانات فقط، وأبلغت المدارس ذوي الطلبة أن اليوم الدراسي تتراوح مدته ما بين الثلاث إلى الأربع ساعات، مشددة على ضرورة حضورهم في الموعد الجديد لاصطحاب أبنائهم للمنزل.



وتفصيلاً، أبلغ ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، الإمارات اليوم، تلقيهم إشعارات من مدارس أبنائهم تفيد اختصار زمن اليوم الدراسي عقب إجازة عيد الفطر، وحتى نهاية العام الدراسي، بحيث تتراوح مدة اليوم ما بين 3 إلى 4 ساعات فقط حسب قرار كل مدرسة، فيما أشارت دائرة التعليم والمعرفة، إلى أن العام الدراسي ينتهي للطلبة في 4 يوليوا المقبل.



وأكد ذوو طلبة، أحمد صالح، وإيناس محمد، وعبير أحمد، تلقيهم رسائل من مدارس أبنائهم تفيد أن امتحانات نهاية العام ستبدأ من الغد وأن اليوم الدراسي سيبدأ من السابعة ونصف صباحاً وينتهي في العاشرة ونصف فيما ستتحرك الحافلات المدرسية للعودة بالطلبة إلى منازلهم في الحادية عشر، مشيرين إلى أن المدارس أكدت على ذوي الطلبة الغير مسجلين في خدمة الحافلات المدرسية، الحضور للمدرسة في العاشرة ونصف لاصطحاب أطفالهم.



فيما أفاد ذوو طلبة، أشرف أحمد، ومي محمد، وماجدة فاروق، وإيمان البحيري، بأن مدارس أبنائهم أبلغتهم بأن اليوم الدراسي سيبدأ في الثامنة صباحاً وينتهي في الثانية عشر ظهراً، وأن الطلبة ستؤدي امتحانات نهاية العام، وعقب الامتحان سيحصلون على حصة دراسية واحدة خاصة بالمادة امتحان اليوم التالي.



وأشار ذوو الطلبة إلى أنهم كانوا يفضلون إنهاء العام الدراسي قبل إجازة عيد الفطر، بدلاً من إطالته بهذا الشكل، خاصة وأن الشهر المتبقي لا يوجد به دراسة بالشكل المعتاد وسيقتصر على الامتحانات فقط وغالبية الطلبة ستتوقف عن الذهاب للمدرسة مع نهاية الامتحانات ولن تدام حتى نهاية العام الدراسي.



فيما أوضح معلمون، محمد راجح، وشرين فايق، ومها حسن، وهيام حسن، أن فترة الامتحانات في المدارس يصعب معها استكمال اليوم الدراسي، خاصة وأن الحالة الذهنية للطلبة تكون قد استنفذت بسبب التركيز في الامتحان والشد القلق الذي يصاحبه، بالإضافة إلى أن الطلبة تكون لديها رغبة في العودة إلى منازلهم للراحة والاستعداد للامتحان القادم، مشيرين إلى أن المنهاج تم الانتهاء منه قبل إجازة عيد الفطر.



وأشار المعلمون، إلى أن نهاية الامتحانات ستكون في 20 يونيو الجاري على أقصى تقدير، إلا أن الدراسة ستستمر لمدة 14 يوماً بعد الامتحانات حيث ينتهي العام الأكاديمي في 4 يوليو المقبل، وسيتلقى الطلبة خلال هذه المدة دروس وأنشطة صفية تدعم مهاراتهم في القراءة والكتابة، بجانب تنفيذ مشاريع علمية، مع وضع خطط دعم فردية للطلبة المحتاجين للدعم في بعض المواد، خاصة وأن الطلبة في هذه الفترة يكونوا أكثر قابلية للتعلم لعدم وجود امتحانات أو تقييم يسبب لهم التوتر والقلق.



جدير بالذكر أن الإمارات اليوم كانت قد أجرت استطلاع رأي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمعرفة رأي الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين في استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاث والذي بدء تطبيقه في العام الأكاديمي (2010 – 2011)، أو العودة إلى نظام الفصليين الدراسيين.



وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 88% من المشاركين والبالغ عددهم نحو 54 ألف مشارك، يفضلون العودة إلى نظام الفصلين، فيما أيد 7% من المشاركين استمرار تطبيق نظام الثلاثة فصول، فيما اختار 5% من المشاركين أن يكونوا محايدين، فيما أظهر التقويم الأكاديمي لجامعات في الدولة انتهاء العام الدراسي بها قبل المدارس بمدة لا تقل عن 45 يوماً.