الامتحانات تبدأ 23 يونيو وإعلان الجداول قريباً

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أفاد مصدر في وزارة التربية والتعليم، بأن امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري ستنطلق في 23 من يونيو الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة ستعلن تفاصيل جداول الامتحانات قريباً بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

ونشرت الوزارة في صفحتها على «تويتر»، موعد نهاية دوام الطلبة للعام الدراسي الجاري في الرابع من يوليو المقبل، فيما ينتهي دوام الهيئتين التدريسية والإدارية في 11 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يبدأ الطلبة العام الدراسي الجديد (2019/‏‏‏2020) في الأول من سبتمبر المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنته الوزارة على موقعها الإلكتروني، ما يشير إلى أن مدة الإجازة الصيفية للطلبة أقل من شهرين.

ودعت الوزارة الطلبة إلى استثمار الوقت المتبقي في العام الدراسي الجاري، في الاجتهاد والتفوق الدراسي، لتحقيق النجاح والتميز.

فيما طالب ذوو طلبة في مراحل دراسية مختلفة، وزارة التربية والتعليم، بسرعة الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حتى يتسنى لهم حجز تذاكر السفر لقضاء الإجازة الصيفية، سواء في بلادهم أو في وجهات سياحية أخرى، مؤكدين أن الإعلان عن جداول الامتحانات تأخر كثيراً هذا العام عما كان عليه الأمر في السنوات الماضية.

- «التربية» حدّدت

4 يوليو موعد نهاية

دوام الطلبة للعام

الدراسي الجاري.

في الميدان