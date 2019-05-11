فرق من 35 مدرسة تتنافس في «عامل الفكرة»

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

فازت أربعة فرق في الدورة السادسة لمسابقة «عامل الفكرة» السنوية للابتكار التي ينظمها مركز الابتكار وكلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال، لطلبة المدارس الثانوية من مختلف أنحاء الدولة لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال بين فئة الشباب وتحقيق أثر إيجابي وطويل الأمد في الأفراد والأعمال بالدولة.

وتلقت الدورة السادسة من المسابقة 115 مشاركة من 35 مدرسة من مختلف أنحاء الإمارات، توزعت بين فئات المسابقة الأربع: المدن الذكية والابتكار في التكنولوجيا، واستدامة الأعمال، والصحة والسعادة، والابتكار المجتمعي، وجاء تصميم فئات المسابقة لتغطي عدداً من مجالات البحث والابتكار المحورية في الدولة والتي تأتي استجابة للاحتياجات المتغيرة في الدولة وأسواق العمل العالمية، وتسلط الضوء على الفجوات في المهارات المهنية، وتم منح كل فريق 15 دقيقة لعرض مشاركاته أمام لجنة التحكيم، وفاز بفئة الصحة والسعادة طلبة من مدرسة جيمس كامبريدج انترناشيول الخاصة – أبوظبي، فيما فاز في فئة المدن الذكية والابتكار في التكنولوجيا طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وطلبة المدرسة الفنية الثانوية في فئتي الابتكار المجتمعي واستدامة الأعمال.

وقالت عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، الدكتورة شيرين فاروق: «انطلاقاً من دور الابتكار كحافز رئيس لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع، تحرص جامعة أبوظبي على تشجيع التفكير الإبداعي وتمكين الأجيال الشابة ليكونوا قادة المستقبل ورواد التغيير، حيث تسهم المسابقة في تعزيز الثقة الإبداعية ومفاهيم ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس».