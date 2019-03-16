3 طلاب مواطنين يبتكرون جهازاً لمنع تورم المفاصل

المصدر: إعداد : عمرو بيومي

ابتكر ثلاثة طلاب مواطنين، في مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، عبدالعزيز الزرعوني، وفارس المزروعي، وعمر البادي، نظاماً تلقائياً يزرع أثناء تجبير المرضى الذين يعانون كسراً في العظام، لمنع تورم المفاصل وتهيج الجلد، ويرسل تقارير دورية إلى الطبيب المعالج لمتابعة حالة المريض.

وقال الطلاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن المشروع عبارة عن نظام لمنع تورم المفاصل وتهيج الجلد في مناطق الجسد التي يتم تجبيرها، من خلال استخدام أجهزة استشعار وشرائط ضوء للأشعة فوق البنفسجية، وتقنيات بسيطة للتهوية، وربطها بتطبيق ذكي للتنبيه والمتابعة، ما يسهم في الكشف عن المراحل المبكرة من التورم والالتهابات البكتيرية ومنعها من الانتشار.

وقالوا: «المرضى الذين يحتاجون إلى تجبير العظام بسبب تعرضها للكسر، أو عقب إجراء عمليات جراحية، قد يشعرون بالألم والخدلان بسبب تورم المناطق المجبرة، كما تحدث للبعض التهابات تنتج عن تجمع البكتريا، وتتسبب في تهيج الجلد».

وأوضحوا أن الجهاز يتكون من قاعدة مرنة، يمكن وضعها على أي جزء من جسم الإنسان سيتم تجبيره، ومثبتة بها بطارية ومصابح متناهية الصغر، تقوم من خلال الأشعة تحت البنفسجية بتقليل رطوبة الجبيرة، ومروحة توجه هواءها إلى قطعة نحاس معقمة لإدخال هواء جديد داخل الجبيرة، وحساسات استشعار لقياس الضغط والكشف عن أي تورم. وأضافوا أن الجهاز متصل بتطبيق يتم تحميله على هاتف الطبيب، لمتابعة حالة المريض، والتدخل في الوقت المناسب، حيث يرسل الجهاز تقارير دورية بدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة داخل الجبيرة، إضافة إلى قياس مدى تورم الجسم، لافتين إلى أن الجهاز تمت تجربته مع أكثر من مريض، ويمكن تعميمه في المستشفيات ومراكز العظام، خصوصاً أن كلفته 50 درهماً.