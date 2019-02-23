طالب يبتكر «إشارات ذكية» تحذّر السائق من مخاطر الطريق

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكر طالب في جامعة الشارقة، محمد أمين مكلاي، جهاز إشارات ذكياً، لتحذير قائدي المركبات من وجود مخاطر على الطريق على بعد مسافة معينة، ويسمى الجهاز «الإشارات التحذيرية الذكية».

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز يتكون من علامات فسفورية فضية على الطريق (عين القط)، ويمكن تزويدها بإشارات ضوئية مختلفة الألوان، منها: الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، وتتصل لاسلكياً بحساسات يتم تركيبها على يمين الطريق، والتي تعمل على احتساب سرعة السيارات، وحسب هذه السرعات تعطي (عين القط) إشارات ضوئية بألوان مختلفة حسب سرعة كل سيارة، ومن خلال ذلك يستطيع قائد المركبة التنبه إلى وجود عائق ما على بعد مسافة معينة، ومن ثم يهدئ سرعة سيارته. وأوضح أن الضوء الأحمر في «عين القط» يشير إلى وجود حادث أو ازدحام شديد، واللون الأصفر يشير إلى وجود ضباب أو مطر، والأخضر يعني أن الطريق خالٍ، مضيفاً أن هذا الجهاز يساعد قائدي المركبات على رؤية الإشارات المرورية العادية بوضوح، خلال حالات الضباب الكثيف، إضافة إلى أن الضوءين الأحمر والأزرق يعملان معاً كمنبه للسائقين أن خلفهم سيارة إسعاف أو شرطة قادمة، ومن ثم يفسحون لها الطريق.

وذكر أن المشروع، الذي يعمل بالطالقة الشمسية بشكل كامل، استغرق تنفيذه مدة شهر ونصف الشهر، مشيراً إلى أنه شارك به في معرض ومسابقة بالعلوم نفكر 2019.