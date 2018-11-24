«التربية» تصقل مهارات الطلبة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: إعداد: أمين الجمال

حدّدت وزارة التربية والتعليم 15 مسابقة فرعية تندرج تحت ثلاثة مجالات رئيسة للذكاء الاصطناعي، هي الروبوتات، والتكنولوجيا، والبرمجة، بهدف صقل مهارات الطلبة التفكيرية والعملية، فضلاً عن إتاحة المجال أمامهم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي الذي بات توجهاً رئيساً للدولة في القطاعات كافة.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن المسابقات الوطنية ضمن مجالات التنافس الثلاثة تشمل الطلبة كافة، من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية، بهدف تطوير مهاراتهم في جميع المسارات المستقبلية التي تتناسب مع وظائف المستقبل، وذلك ضمن منهاج المدرسة الإماراتية، لافتة إلى أن المجال مفتوح أمام ذوي الطلبة للتسجيل في المسابقات كمدربين للطلبة.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقات التي تندرج ضمن مجال الروبوتات، تعزز لدى الطلبة روح التحدي في مجال التصميم والتركيب، وتشجع على العمل الجماعي وتقديم حلول للمجتمع والعالم عن المشكلات في جميع القطاعات مثل إعادة التدوير، وتتنافس الفرق لإيجاد حل للمشكلات ويتعاون الفريق في تصميم وبناء وبرمجة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة.

وتفسح مسابقات الإبداع التكنولوجي، المجال أمام الطلبة الذين يمتلكون مهارات ‏التفكير الرقمي ومهارات الربط بين الإبداعي التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، لتنمية هذه المهارات الخاصة، ومسابقات البرمجة تحفز الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على الدخول إلى عالم البرمجة عالمياً.