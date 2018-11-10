للمرة الثانية "التربية" تلغي "الإمسات" بسبب الأعطال الفنية وتؤجله إلى موعد غير محدد

المصدر: أمين الجمال - دبي

تسبب عطل فني في شبكة الانترنت الخاصة بأداء اختبار الإمارات القياسي "إمسات" للمرة الثانية في أقل من 20 يوماً، إلى تأجيل امتحان إمسات، إذ قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل الامتحان في الرياضيات لطلبة الصف الثاني عشر والذي عقدته الوزارة اليوم السبت، وذلك بعد العطل الفني الذي أجل امتحان الإمسات في اللغة الإنجليزية، والذي كان مقرراً له يوم 27 أكتوبر الماضي.

وتفصيلاً أبلغ طلبة في الصف الثاني عشر، هالة خليل، وسيف عبدالرحمن، ومي صلاح الدين، "الإمارات اليوم"، بأنهم فوجئوا خلال أداء اختبار إمسات في الرياضيات بأن أجهزة الحسب الآلي لا تستجيب لاختياراتهم، إضافة إلى أن الأجهزة أغلقت الاختبار بعد مرور أقل من نصف ساعة من بدء الامتحان.

وأفادوا بأن القائمين على الامتحان أبلغوهم بإلغاء الامتحان وتأجيله إلى موعد سوف يتحدد لاحقاً، وسيتبلغهم الوزارة به عبر رسائل نصية عقب حل المشكلة وترتيب جدول الاختبارات من جديد.

وفي ردها على أسئلة "الإمارات اليوم"، أفادت الوزارة بأن نحو 70% من الطلبة أدوا امتحان "الإمسات" أمس، فيما تسبب العطل الفني الناتج عن الضغط على الشبكة في تأجيل الامتحان لبقية الطلبة، على أن يتم تحديد موعد آخر لهم لاحقاً، مشيرة إلى أن الطلبة خاضوا امتحان الإمسات أمس في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

وذكر الطالب أحمد عمران أن الامتحان تسبب له في إرباك شديد، جراء إلغائه، إذ إنه حضر من أمكان بعيد لأداء الامتحان في مدينة العين، ومن ثم فإن إلغاؤهم تسبب له في الإرهاق، ولا يدري إذا كان المركز الذي سيؤدي فيه الامتحان مرة أخرى في العين أو في أي مدينة أخرى بعيدة عن محل سكنه ومدرسته، ما سيضطره إلى قطع مسافة طويلة لأداء هذا الامتحان.

ولفت إلى أن الاختبارات في حد ذاتها تسبب للطلبة حالة من الخوف الشديد وشد الأعصاب والتركيز الإضافي يتسبب في إرهاقهم، ومن ثم فإن بعد المسافة وإعادة الامتحان يعني تكرار أسباب الأرق مرة أخرى، خصوصاً أنهم ملتزمون باختبارات أخرى تتبع المناهج الدراسية التي يدرسونها.

وقالت الطالبة ريم علي، إن الأعطال الفنية التي تشهدها الامتحانات تتكرر بشكل ملحوظ، لافتةً إلى ان العطل الفني بامتحان امسات الرياضيات ليس الأول في برنامج إمسات، إذ واجهنا مشاكل في التسجيل للامتحان موعد إجراء اختبار "إمسات" وذلك بسبب أعطال في برنامج التسجيل، أو عدم وجود أماكن شاغرة في المراكز التي حددتها الوزارة لأداء الاختبارات بها، حيث تصلهم رسالة خلال عملية التسجيل بأن التسجيل مغلق، أو الخدمة غير متوفرة.

وكانت الوزارة أعلنت أن اختبار الإمارات القياسي للعام الدراسي 2018-2019 (EmSAT) سيكون إلزامياً لجميع طلبة الصف الثاني عشر الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة، وللطلبة الوافدين الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية، ولطلبة الصف الثاني عشر الإماراتيين والوافدين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، بالإضافة إلى أن الاختبار إلزامي أيضاً للطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الدولية، ولجميع الطلبة الوافدين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الدولة في أي جامعة حكومية أو خاصة، كما أنه شروط معادلة الشهادات لطلاب المدارس الدولية.