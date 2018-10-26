«التربية» تحدّد 10 مخالفات تؤدي إلى فصل الطالب نهائياً

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم فصل أي طالب نهائياً في حال تكرار ارتكابه 10 مخالفات، صنفتها لائحة إدارة السلوك الطلابي على أنها من الدرجة الرابعة، من بينها تسريب الامتحانات، وإشعال الحرائق داخل حرم المدرسة.

وشهدت امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي للصف الـ12، حالات تسريب أسئلة عدد من المواد في المسارين العام والمتقدم، وكانت الوزارة نجحت في تحديد هوية مرتكبي حالات التسريب، ومعاقبتهم وفق لائحة إدارة السلوك الطلابي، حسب ما أكده مصدر في الوزارة.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن مخالفات الدرجة الرابعة في لائحة إدارة السلوك الطلابي تضمنت: جلب وحيازة واستخدام الأسلحة النارية، أو الأسلحة البيضاء أو ما في حكمها داخل المدرسة، وكذلك الاعتداء الجنسي داخل المدرسة، والاعتداء الجسدي المؤدي إلى إصابة الزملاء أو العاملين في المدرسة، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال، والتسبب في إشعال حرائق داخل حرم المدرسة، وانتحال صفة غيره في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.

كما تتضمن مخالفات الدرجة الرابعة من اللائحة، التعرض بالإساءة إلى الرموز السياسية والدينية والاجتماعية في الدولة، وحيازة وجلب وترويج أو تعاطي المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدرسة، أو الظهور تحت تأثير مخدر أو عقاقير طبية مخدرة ومؤثرات عقلية، وبث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو إلحادية مناهضة لنظم المجتمع السياسية والاجتماعية، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات وفق تقدير لجنة إدارة السلوك.

وذكر المصدر أن اللائحة حددت لهذه المخالفات عدداً من العقوبات، إذ تبدأ باستدعاء فوري لولي أمر الطالب الذي يرتكب أياً من هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفات بالاستعانة بالجهات المعنية، وانعقاد لجنة إدارة سلوك الطلبة لإصدار قرارها، وإعلام إدارة الإرشاد الطلابي بإجراء اللازم، وإيقاف الطالب لحين استكمال التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره المسؤوليات كافة عن أي أضرار ناتجة عن المخالفات، وتحويل الطالب إلى برنامج التأهيل المعتمد بقرار من وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية في المؤسسات التخصصية، وإيقاف قيد الطالب في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بالمدارس، والانتقال إلى التعليم المستمر والمنازل، والإيقاف التام عن الدراسة في حال استنفاد كل وسائل العلاج، وتحويله إلى لجنة مختصة لتعديل السلوك وعلاجه، والفصل النهائي في حال نفاد كل وسائل العلاج.

10 إجراءات ممنوعة

شدّدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة منع ممارسة 10 إجراءات منعاً باتاً، عند التعامل مع الطلبة من قِبل العاملين في المجتمع المدرسي، وتشمل هذه الإجراءات العقاب البدني بأنواعه وأشكاله وصوره كافة، والحرمان من تناول الوجبات الغذائية، واستفزاز الطالب أو السخرية منه والاستهزاء به، بالإضافة إلى منع الطالب من قضاء الحاجة، والعقاب النفسي مثل الإهانة اللفظية أو التهديد، وتقييد حرية الطالب أو حجزه في المدرسة، وحجز ممتلكات الطالب الشخصية بقرار فردي من دون قرار اللجنة التربوية، بالإضافة إلى تخفيض الدرجات في المواد الدراسية أو التهديد بذلك، والطرد من الحصة أو النشاط أو المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، وترك الطالب من دون إشراف، وكل ما هو شبيه بهذه الإجراءات يعتبر مخالفاً للنظم واللوائح.

امتحانات الصف الـ12 الماضية، شهدت حالات تسريب أسئلةمواد في المسارين العام والمتقدم.

لائحة السلوك الطلابي حدّدت عقوبات مشددة لمخالفات الدرجة الرابعة، تبدأ باستدعاء فوري لذوي الطالب.