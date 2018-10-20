فرصة جديدة لطلبة «الخدمة الوطنية» الراسبين في الامتحانات

المصدر: إعداد: أمين الجمال

اعتمدت وزارة التربية والتعليم برنامج منح الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية الراسبين في نهاية العام الدراسي فرصة جديدة لتحقيق درجة الاجتياز (النجاح)، والحصول على شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية.

وحددت في دليل الإجراءات التنفيذية لسياسة التقييم للعام الدراسي الجاري، الذي وزّعته على مدارس التعليم العام والخاص الذي يطبق منهاج الوزارة، أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، خمسة أسس لتطبيق البرنامج، وهي منح الطلبة صلاحية استخدام نظام «LMS» للتدرب على التعلم والتقييم الذاتي، وتحديد مراكز امتحانات عامة، وتطبيق اختبار إلكتروني في مواد دراسية محددة مرة واحدة، وتحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد التي تقدم فيها، تمكِّن الطالب من الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وعدم تحقيق درجة الاجتياز لمادة أو أكثر يترتب عليه الالتحاق بالبرنامج مرة ثانية.

كما وضعت الوزارة برنامجاً علاجياً لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، الذين لم يتمكنوا من تحقيق درجة الاجتياز في نهاية العام، إذ يخضعون لبرنامج علاجي في مادتي الرياضيات واللغة العربية، وفق ثمانية معايير أساسية.

وأوضحت الوزارة في دليل الإجراءات التنفيذية لسياسة التقييم، أن البرنامج العلاجي يستهدف الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز للانتقال من سنة دراسية إلى أخرى، وعدلت الوزارة من النهاية الصغرى لدرجات المواد في الصف التاسع، لتصبح 60% بدلاً من 50%، وذلك بعد ضمّه إلى المرحلة الثانوية، وأبقت الوزارة على الأوزان النسبية للتقييم في الفصول الدراسية من دون تغيير للصفوف من الرابع إلى الـ12.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم نقل الطالب في الصفوف من الأول إلى الثالث إلى الصف الذي يليه حال حضوره 70% من أيام الدراسة على الأقل خلال العام الدراسي الجاري، مع خضوعه واجتيازه لإجراءات التقييم كافة، فيما إذا لم يحقق الطالب هذين الشرطين، فإنه يبقى للإعادة في الصف الذي يدرس فيه.

وحددت الوزارة ثمانية أسس للبرنامج العلاجي لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، الذين لم يحققوا الاجتياز (النجاح) في نهاية العام، هي: أن تكون مدة البرنامج أسبوعين، ويستهدف مادتي اللغة العربية والرياضيات اللتين لم يحقق الطالب فيهما درجة الاجتياز، وتطبيق البرنامج يكون تشاركيا، ويعتمد على التعلم الذاتي للطالب بدعم من ولي أمره والمعلم.

وأوضحت أن المعلم يحدد نواتج التعلم المفقودة لدى الطالب من خلال نتائج الامتحانات المركزية السابقة، ويُطبَّق على الطالب تقييم ختامي في نهاية المدة المحددة للبرنامج، ويتولى معلم المادة مهمة إعداد هذا التقييم، وفي حال حقق الطالب الاجتياز في المادة الدراسية بحصوله على درجة 50% كحدّ أدنى، تُستخرج له بطاقة أداء، وفي حال عدم تحقق درجة الاجتياز لأي من المادتين في نهاية تطبيق البرنامج، تستخرج بطاقة الطالب بالدرجة نفسها التي حصل عليها من تقييم المعلم.

4 ديسمبر امتحانات الفصل الأول

حددت وزارة التربية والتعليم يوم الرابع من نوفمبر المقبل لبدء التقييم الختامي للتربية البدنية والصحية، إضافة إلى بدء التقييم الختامي للتصميم والابتكار والكمبيوتر وإدارة الأعمال في الثامن من الشهر نفسه.

وأكدت أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تنطلق مع استمرار اليوم الدراسي في الرابع من شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن بدء إجازة الفصل الدراسي الأول للطلبة في 16 من الشهر نفسه، وتنتهي في العاشر من يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة الهيئات الإدارية والتدريسية في 23 من ديسمبر وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل، وستكون امتحانات الإعادة للطلبة في امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 من يناير المقبل.

«التربية» حددت 8 أسس للبرنامج العلاجي لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث.