6 طلبة مواطنين يبتكرون روبوتاً «كاسح ألغام»

المصدر: إعداد: عمرو بيومي

ابتكر ستة طلبة مواطنين، يدرسون في كلية بولتيك أبوظبي، كاسحة ألغام آلية، عبارة عن روبوت على شكل كرة مستديرة، يستطيع قطع مسافة من 70 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ويمكن تحريكه والتحكم فيه عبر كمبيوتر محمول، ويستطيع اكتشاف الألغام وتدميرها، وأطلقوا عليه اسم «التهديد الخفي».

وأوضح الطلبة: فاطمة راشد، وخلود محمد، وأحمد الجلاف، وأحمد فريد، وخلف المهيمي، وعبدالرحمن السويدي، أنهم فكروا في ابتكار جهاز يفيد البشرية، ويحافظ على الأرواح، خصوصاً في أماكن الحروب، وذلك من خلال ابتكار كاشف آلي عن الألغام، يمكنه تحديد الموقع، والقيام بعملية التفجير أوتوماتيكياً من دون تدخل بشري. وقالت الطالبة فاطمة راشد: «فكرنا في اتباع نهج مختلف في صنع الأذرع الروبوتية عن النهج المتبع حالياً، من خلال ابتكار جهاز استشعار قابل للتمدد، يستخدم الأشعة للكشف عن الألغام، بحيث يمكن لهذه الأدلة الموجية الشعور بالبيئة الخارجية من خلال تغييرات الإشارات التي تحملها، والقيام بتحديد مكان اللغم بدقة والتعامل معه». وأضافت أن «الروبوت على شكل كرة حتى تسهل حركته، وبداخل الروبوت حساسات تتعقب الألغام من خلال شريحة تصدر أشعة، وعند اكتشاف اللغم تخرج أذرع حديدية لعمل وزن يمكن من خلاله تفجير اللغم».