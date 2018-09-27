4 درجات خصماً عقوبة إحضار الهاتف إلى المدرسة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أمين الجمال - دبي

حذرت مدارس طلبتها من إحضار الهواتف المتحركة معهم، لافتةً إلى أن هذه المخالفة ستعرّض الطالب لعقوبة تصل إلى حسم الدرجات الأربع المرصودة للسلوك، بعد مرور المخالفة بأربع مراحل.

جاء ذلك في تعميم علقته إدارات مدارس داخل الصفوف، لتحذير الطلبة من ارتكاب قائمة مخالفات، تضمنت التأخر عن الطابور الصباحي أو عدم المشاركة فيه، والدخول أو الخروج من الصف أثناء الحصة من دون إذن، وعدم حضور الحصة الدراسية أو الأنشطة المدرسية من دون عذر، وعدم الالتزام بالزي المدرسي أو عدم المحافظة عليه، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل المدرسة، وإصدار أصوات غير لائقة، والنوم أثناء الحصة أو الأنشطة الدراسية، وتناول الأطعمة أثناء الحصص والطابور، وعدم الالتزام بتسليم الواجبات والتكليفات في الوقت المحدد، وإحضار الهاتف، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصص الدراسية، مثل ممارسة الألعاب ووضع السماعات، وكل ما هو شبيه بهذه المخالفات.

وأوضح التعميم أن عقوبة أي من هذه المخالفات تمرّ بأربعة مستويات، تبدأ بالتنبيه الشفوي في حال ارتكابها ثم فتح ملف وتوثيق المخالفة، مع إبلاغ ولي أمر الطالب في حال تكررت المخالفة، وإذا تكررت لمرة ثانية تُحسم نصف الدرجات المرصودة للسلوك (درجتان)، مع استدعاء ولي أمر الطالب، وإصدار إنذار خطي أول له يوقع عليه ولي أمره. وفي حال تكرار المخالفة لمرة ثالثة يستدعى ولي أمر الطالب مجدداً، ويُصدَر إنذار خطي نهائي له مع توقيع ولي أمره عليه في حال عدم الاستجابة، إضافة إلى حسم درجة المخالفة كاملة (أربع درجات)، وتنفيذ استراتيجيات للحد من سلوك الطالب السلبي داخل المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت، أخيراً، مديري المدارس والمرشدين الأكاديميين والمعنيين بالشأن التربوي، إلى تسجيل مقترحات تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، وإبداء مقترحات حول لائحة إدارة سلوك الطلبة.

4 مستويات للعقوبة

التنبيه الشفوي.

حسم درجتين مع استدعاء ولي أمر الطالب المخالف، وتوجيه إنذار خطي أول.

استدعاء ولي أمر الطالب وتوجيه إنذار خطي نهائي للطالب.

حسم أربع درجات.