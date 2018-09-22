«التربية» تمدّد فترة التسجيل في رخصة المعلم إلى 27 الجاري

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها قرّرت تمديد فترة تسجيل المعلمين في نظام رخصة المعلم حتى 27 الشهر الجاري، نزولاً عند رغبة أغلبية المعلمين، حسبما نشرته على حسابها الرسمي على «تويتر».

وكانت الوزارة دعت المعلمين في مراحل التعليم العام والخاص، المطبق لمنهاج الوزارة، إلى التسجيل في اختبارات الحصول على رخصة المعلم، مشيرة إلى أنها بدأت فعلاً في التحضير لإجراء اختبار تخصصي، حدد له يوم 27 سبتمبر الجاري. جاء ذلك في تعميم وزعته الوزارة على إدارات المدارس بشأن «رخصة المعلم»، التي تعتبر شرطاً لمزاولة المهنة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل لرخصة المعلم يستهدف فئات عدة، تشتمل على «معلم مادة»، و«معلم مهني»، و«معلم حالات خاصة»، و«معلم رياض أطفال»، و«معلم مدارس تعليم كبار». كما تضمنت قائمة المعلمين المستهدفين من الاختبارات التخصصية كلاً من معلمي المواد الأساسية في الحلقة الثالثة، ممن تعذر أداؤهم الاختبار التخصصي الأول لسبب مقبول، ومن المقرر تقسيم المعلمين بحسب المناطق الجغرافية لمدارسهم.

وذكر التعميم أن الفئات المستهدفة في المدارس الخاصة تضمنت معلمي المواد الأساسية (رياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة عربية، ولغة إنجليزية)، ومعلمي المواد الأساسية في الحلقة الثالثة ممن تعذر عليهم أداء الاختبار التخصصي الأول لسبب مقبول. أمّا بالنسبة للمستهدفين بالمدارس الخاصة، التي تدرس المنهاج الوزاري، والأميركي، والبريطاني، فشملت معلمي المواد الأساسية (رياضيات، وفيزياء، وكيمياء، وأحياء، ولغة عربية، ولغة إنجليزية).